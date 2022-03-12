السبت 12-03-2022
الوكيل الاخباري

الكهرباء الوطنية: نتوقع تسجيل حمل كهربائي يصل الى 3500 ميغاواط

الأمانة : جميع الطرق في عمّان سالكة

1277 أردنيا غادروا أوكرانيا لدول مجاورة و452 منهم وصلوا الأردن

الجيش الروسي يتقدم صوب كييف.. ويعلن خسائر أوكرانيا

راصد جوي يتوقع تساقطاً للثلوج وأجواء شديدة البرودة الثلاثاء القادم

قرار هام من التعليم العالي حول الرسائل الجامعية ومشاريع التخرّج

وفيات السبت 12-3-2022

السفيرة قعوار تثمن الدعم المقر للأردن في موازنة أميركا 2022

المؤسسة الاستهلاكية المدنية تحدد كميات السلع المباعة للمواطنين

مقترح بربط التعرفة الكهربائية بالأوقات والعطل - تفاصيل

السبت، 12-03-2022 01:47 م

راصد جوي يتوقع تساقطاً للثلوج وأجواء شديدة البرودة الثلاثاء القادم

1 (30)


الوكيل الإخباري - أفاد الراصد الجوي مأمون عقل من مركز راصد الأردن للتنبؤات الجوية أن المملكة على موعد مع كتلة قطبية شديدة البرودة يوم الثلاثاء القادم تمتد حتى يوم الجمعة.

اضافة اعلان


وأضاف عقل لـ "الوكيل الإخباري" اليوم السبت أن الأجواء ستكون شديدة البرودة في مختلف المناطق وترتفع معها فرص تساقط الثلوج على أغلب مرتفعات المملكة.


وتوقع عقل أن يتركز تساقط الثلوج على المحافظات الجنوبية وقد تشهد تراكمات ثلجية في بعض الأحيان .


وكانت دائرة الارصاد الجوية توقعت ان يتعمق تأثير الكتلة الهوائية شديدة البرودة التي تمر على المملكة مرة أخرى يوم الثلاثاء، حيث تنخفض درجات الحرارة لتسجل دون معدلاتها الاعتيادية بحوالي (9-10) درجات ، وتصبح الأجواء شديدة البرودة وغائمة جزئيا الى غائمة مع هطول زخات من المطر في الأجزاء الغربية، تكون على شكل زخات خفيفة من الثلج فوق المرتفعات الجبلية، والرياح شمالية غربية نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا مثيرة للغبار في المناطق الصحراوية من المملكة.



 




 

 


 

إقرأ ايضا
0L5A1656

استمرار تأثير الأجواء الباردة على المملكة اليوم

1139689959

الأرصاد تحذر من تشكل الصقيع

WhatsApp Image 2022-01-27 at 9.55.47 AM

الأرصاد تكشف احتمالية تساقط الثلوج خلال الساعات القادمة

ثلوج كثيفة

مرتفعات العاصمة على موعد مع الثلوج الليلة

ثلوج ١

تساقط الثلوج وتراكمها على ارتفاع 1100 متر

320227214148812560099

راصد جوي : الأردن على موعد مع منخفض قطبي جديد يحمل الثلوج

أخبار متعلقة
2202226162842797653273

اسبوع قطبي بانتظار الأردنيين

2202220164421922801903

تطورات منخفض الجمعة والأرصاد تحذر

مطر ١

الأرصاد تكشف آخر تطورات المنخفض الجوي القادم

M63A2096

منخفضان جويان يؤثران على الأردن - تفاصيل

مطر الوكيل

كتلة هوائية باردة تؤثر على المملكة اليوم

2202222175228280181454

تفاصيل الحالة الجوية يوم الخميس - تحذيرات