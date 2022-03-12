راصد جوي يتوقع تساقطاً للثلوج وأجواء شديدة البرودة الثلاثاء القادم

الوكيل الإخباري - أفاد الراصد الجوي مأمون عقل من مركز راصد الأردن للتنبؤات الجوية أن المملكة على موعد مع كتلة قطبية شديدة البرودة يوم الثلاثاء القادم تمتد حتى يوم الجمعة.

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وأضاف عقل لـ "الوكيل الإخباري" اليوم السبت أن الأجواء ستكون شديدة البرودة في مختلف المناطق وترتفع معها فرص تساقط الثلوج على أغلب مرتفعات المملكة.



وتوقع عقل أن يتركز تساقط الثلوج على المحافظات الجنوبية وقد تشهد تراكمات ثلجية في بعض الأحيان .



وكانت دائرة الارصاد الجوية توقعت ان يتعمق تأثير الكتلة الهوائية شديدة البرودة التي تمر على المملكة مرة أخرى يوم الثلاثاء، حيث تنخفض درجات الحرارة لتسجل دون معدلاتها الاعتيادية بحوالي (9-10) درجات ، وتصبح الأجواء شديدة البرودة وغائمة جزئيا الى غائمة مع هطول زخات من المطر في الأجزاء الغربية، تكون على شكل زخات خفيفة من الثلج فوق المرتفعات الجبلية، والرياح شمالية غربية نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا مثيرة للغبار في المناطق الصحراوية من المملكة.





