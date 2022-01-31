الإثنين 31-01-2022
الوكيل الاخباري

الزراعة: لم نُهمل أي ملاحظة خلال المنخفض

نداء لحل مشكلة الحفر الامتصاصية في دير علا

حبس مواطنين اثنين لمدة 3 سنوات بعد ثبوت فسادهما

الزراعة: استئناف تصدير الخراف للأسواق الخليجية

إصابة رئيس الديوان الملكي بكورونا

مختبر بيولاب يرصد أولى حالات لـ 'المتحور الخفي'من أوميكرون في الأردن

الإمارات تستحدث ضريبة اتحادية على أرباح الأعمال

الرياطي حاضر في مجلس النواب - صورة

الملك يبحث هاتفيا مع رئيس الوزراء الياباني العلاقات بين البلدين

الخرابشة: انقطاعات الكهرباء غير مقبولة.. وهناك فرصة للتحسين

الإثنين، 31-01-2022 12:57 م

راصد جوي يتوقع تساقط الثلوج خلال شهر شباط

ثلوج


الوكيل الإخباري - توقع الراصد الجوي مامون عقل من مركز راصد الأردن للتنبؤات الجوية أن يكون شهر شباط نشط من حيث المُنخفضات الجوية في ظل استمرار تأثر دول غرب أوروبا بمرتفع جوي صلب يعمل على بقاء الكتل الهوائية شديدة البرودة متمركزة شرق القارة الأوروبية مما يسمح للكتل الهوائية الباردة بالانزلاق بسلاسة عبر تركيا واليونان بأتجاه الشرق الأوسط بما فيها الأردن.

اضافة اعلان


وأضاف عقل اليوم الإثنين لـ "الوكيل الإخباري" أن الثلث الثاني والثالث من شهر شباط يحملان عدةّ حالات جوية منها القطبية ترتفع معهما فرص تساقط الثلوج بالمرتفعات العالية والمتوسطة بحسب التوقعات.


وختم عقل الحديث بأن الثلث الأول من شهر شباط يحمل حالة جوية باردة جدا تحديدا مع نهاية الأسبوع الحالي مصاحبة  لأمطار غزيرة وثلوج على مرتفعات جنوب المملكة .


 




 

 


 

إقرأ ايضا
مطر4

الأرصاد : حالة عدم استقرار جوي اليوم الاثنين

120222981842210098178

الأرصاد توضح بشأن طقس الاثنين وفرص تساقط الثلوج

1202223184013952920836

تحذيرات هامة من الارصاد الجوية بشأن طقس الليلة

ثلوج3

الأرصاد: زخات خفيفة من الثلج فوق المرتفعات الجبلية غداً الإثنين

طقس ٢

أجواء باردة جداً في أغلب مناطق المملكة

120222718200663160298

الارصاد الجوية تحذر من طقس الليلة

أخبار متعلقة
1202226142047695560985

حقيقة انحراف العاصفة الثلجية عن الاردن

12022200373357730273

الاردنيون على موعد مع الثلوج مجدداً يوم الاثنين

صقيع

تحذير من صقيع وانجماد يومي الجمعة والسبت

0L5A1677

خلال ساعات.. طقس بارد جدًا ومنخفض جوي يؤثر على المملكة

0L5A1603

حالة عدم استقرار جوي حتى يوم الأربعاء

IMG_4307

حقيقة تساقط الثلوج على المملكة خلال المنخفض الحالي والقادم