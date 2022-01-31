راصد جوي يتوقع تساقط الثلوج خلال شهر شباط

الوكيل الإخباري - توقع الراصد الجوي مامون عقل من مركز راصد الأردن للتنبؤات الجوية أن يكون شهر شباط نشط من حيث المُنخفضات الجوية في ظل استمرار تأثر دول غرب أوروبا بمرتفع جوي صلب يعمل على بقاء الكتل الهوائية شديدة البرودة متمركزة شرق القارة الأوروبية مما يسمح للكتل الهوائية الباردة بالانزلاق بسلاسة عبر تركيا واليونان بأتجاه الشرق الأوسط بما فيها الأردن.

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وأضاف عقل اليوم الإثنين لـ "الوكيل الإخباري" أن الثلث الثاني والثالث من شهر شباط يحملان عدةّ حالات جوية منها القطبية ترتفع معهما فرص تساقط الثلوج بالمرتفعات العالية والمتوسطة بحسب التوقعات.



وختم عقل الحديث بأن الثلث الأول من شهر شباط يحمل حالة جوية باردة جدا تحديدا مع نهاية الأسبوع الحالي مصاحبة لأمطار غزيرة وثلوج على مرتفعات جنوب المملكة .

