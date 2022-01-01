حقيقة تساقط الثلوج على المملكة خلال المنخفض الحالي والقادم

الوكيل الإخباري - نفى مدير إدارة الأرصاد الجوية رائد رافد آل خطاب، ما يشاع عن توقعات بتساقط الثلوج على الأردن خلال المنخفض الحالي أو القادم، الذي من المتوقع أن يبدأ من مساء يوم الأحد.

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وقال آل خطاب لـ" الوكيل الإخباري" إن الخرائط الجوية لا تشير الى أي إقتراب للثلوج الى الأردن حالياً، فيما يتوقع أن تكون الهطولات المطرية ما بين الخفيفة إلى المتوسطة أحياناً في المناطق الشمالية والوسطى.





وبيّن، أنه بحسب آخر التحليلات للنماذج العددية المتوفرة في إدارة الأرصاد الجوية تكون الأجواء باردة وغائمة جزئياً إلى غائمة، مع هطول زخات من المطر بين الحين والآخر في أغلب المناطق، ويتوقع أن تكون الهطولات غزيرة أحياناً في المناطق الجنوبية والشرقية من المملكة، قد يصحبها الرعد وتساقط حبات البرد، مما يؤدي إلى تشكل السيول في الأودية والمناطق المنخفضة بما فيها العقبة، والرياح شرقية معتدلة السرعة تنشط على فترات.



وحذر من خطر تشكل السيول في الأودية المناطق المنخفضة خاصة في جنوب وشرق المملكة بما فيها مدينة العقبة، ومن خطر الانزلاق على الطرقات في الأماكن التي تشهد هطولاً للمطر، ومن تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغيوم المنخفضة .

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