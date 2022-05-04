في ثالث أيام العيد .. امطار شمال المملكة - تفاصيل

الوكيل الإخباري - تنخفض درجات الحرارة بشكل ملموس نهار اليوم الأربعاء، ثالث أيام عيد الفطر، لتسجل أقل من معدلاتها العامة لمثل هذا الوقت من السنة بحوالي (3-5) درجات مئوية، الأجواء ربيعية لطيفة في المرتفعات الجبلية والسهول، ودافئة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات منخفضة خاصة في شمال و وسط المملكة، والرياح شمالية غربية نشطة السرعة.

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وخلال ساعات المساء والليل، تصبح الأجواء باردة في المرتفعات الجبلية والسهول، ولطيفة الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات منخفضة خاصة في شمال ووسط المملكة ، وهنالك فرصة ضعيفة لسقوط زخات خفيفة من المطر في شمال المملكة، الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.



وتحذر دائرة الأرصاد الجوية من خطر تدني مدى الرؤية الأفقية على فترات بسبب الغبار خاصة في مناطق البادية.



أما يوم الخميس، يطرأ انخفاض آخرعلى درجات الحرارة، الأجواء مائلة للبرودة فوق المناطق الجبلية ومعتدلة في باقي المناطق، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة، وهناك فرصة في ساعات الليل لسقوط زخات خفيفة من المطر في أجزاء من شمال المملكة، والرياح شمالية غربية نشطة السرعة.

