السبت 17-06-2023
الوكيل الاخباري

كتلة هوائية حارة تؤثر على المملكة السبت

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الجمعة، 16-06-2023 11:33 م

كتلة هوائية حارة تؤثر على المملكة السبت

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الوكيل الاخباري - تتأثر المملكة يوم السبت بكتلة هوائية حارة نسبيا حيث يطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة، ومن المتوقع أن تسجل درجة الحرارة العظمى أعلى من معدلاتها العامة لمثل هذا الوقت من السنة بحوالي (3-4) درجات مئوية.

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وتوقعت إدارة الأرصاد الجوية إن تكون الأجواء حارة نسبياً فوق المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة في باقي المناطق، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً مثيرة للغبار خاصة في مناطق البادية، فيما تنخفض درجات الحرارة ليلا لتصبح الأجواء لطيفة الحرارة فوق المرتفعات الجبلية العالية و معتدلة في باقي المناطق ، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.


وحذت من احتمالية تدني مدى الرؤية الافقية بسبب الغبار في مناطق البادية ومن خطر التعرض المباشر لأشعة الشمس خاصة أوقات الذروة.


 




 

 


 

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