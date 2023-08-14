متى تنحسر موجة الحر في الاردن ؟

الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - قال مدير إدارة الأرصاد الجوية رائد رافد آل خطاب ان درجات الحرارة ستبقى مرتفعة لغاية يوم غد الثلاثاء ومن ثم ستنخفض نحو درجتين مئويتين وتعود بعدها يوم الأربعاء للارتفاع ، حيث ستبقى المملكة تحت تأثير الموجة الحارة لـ 7 أيام متتالية .

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واكد في تصريح لموقع الوكيل الاخباري ان المملكة لن تتأثر بموجة حر جديدة وإنما استمرار الموجة الحالية ولكن مع تراجع حدتها والاشتداد مرة أخرى.



وبالتفاصيل يشهد يوم الثلاثاء إنخفاض اخر على درجات الحرارة، مع بقاء المملكة ضمن الموجة الحارة، وتصبح الأجواء حارة فوق المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة جداً في البادية والاغوار والبحر الميت والعقبة



وتكون الاجواء ليلاً معتدلة الحرارة في اغلب المناطق، وحارة نسبيا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط احيانا مثيرة للغبار في مناطق البادية.



ويوم الاربعاء تبقى الأجواء حارة فوق المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة جداً في البادية والاغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا.



وتكون الاجواء ليلا معتدلة الحرارة في اغلب المناطق، وحارة نسبيا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهوربعض الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، والرياح شمالية غربية خفيفة السرعة.



اما يوم الخميس يطرأ إرتفاع قليل على الحرارة، الأجواء حارة فوق المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة جداً في مناطق البادية والاغوار والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، والرياح شمالية شرقية الى شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا في مناطق البادية.