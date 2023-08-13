رقم قياسي .. كم بلغت درجة الحرارة بعمّان الساعة 1 ظهراً ؟

الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - سُجلت في العاصمة عمّان درجات حرارة وصلت إلى 42 درجة حتى الساعة 1 ظهراً .



وتبقى المملكة اليوم الاحد تحت تأثير الموجة الحارة، لذا تستمر الاجواء حارة جدا في كافة المناطق، ومغبرة على فترات خاصة في المناطق الجنوبية والشرقية من المملكة، مع ظهور كميات من الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية ، وفق ادارة الأرصاد الجوية .

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وقالت الادارة إن الرقم القياسي لدرجة الحرارة في مدينة عمّان، قد يُكسر في يوم الأحد، في ظل تأثر الأردن بموجة حارة تجعل الأجواء شديدة الحرارة في جميع المناطق.