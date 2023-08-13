الأحد 13-08-2023
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الأحد، 13-08-2023 06:18 ص

الرقم القياسي .. الأرصاد تكشف آخر تطورات الحالة الجوية اليوم

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الوكيل الاخباري - تبقى المملكة تحت تأثير الموجة الحارة، لذا تستمر الاجواء حارة جدا في كافة المناطق،  ومغبرة على فترات خاصة في المناطق الجنوبية والشرقية من المملكة، مع ظهور كميات من الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية وفق الأرصاد الجوية .

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وتوقعت الأرصاد في نشرتها اليومية ان يكون احتمال لهطول زخات خفيفة من المطر لفترة قصيرة خاصة في جنوب غرب المملكة قد يصحبها الرعد أحيانا ، والرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط على فترات.


وقالت إن الرقم القياسي لدرجة الحرارة في مدينة عمّان، قد يُكسر في يوم الأحد، في ظل تأثر الأردن بموجة حارة تجعل الأجواء شديدة الحرارة في جميع المناطق.


ونوهت ان الاجواء ليلا سنكون حارة نسبياً في كافة المناطق، مع استمرار ظهور كميات من الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، والرياح  شمالية شرقية  معتدلة السرعة.


وحذرت من خطر تدني مدى الرؤية الافقية بسبب الغبار خاصة في المناطق الجنوبية والشرقية من المملكة ومن خطر التعرض المباشر لأشعة الشمس لفترة طويلة ومن عدم ترك الأطفال وكبار السن داخل المركبات المغلقة.    


 




 

 


 

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