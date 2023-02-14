متى يرحل الصقيع وتعود الحرارة لمعدلاتها بالاردن ؟

الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - تحذر ادارة الارصاد الجوية يوم الخميس من احتمال تشكل الصقيع في ساعات الصباح الباكر فوق المرتفعات الجبلية العالية واجزاء من مناطق البادية.



ووفق نشرة ادارة الارصاد الجوية ترتفع درجات الحرارة قليلا يوم الجمعة بحيث تسجل حول معدلاتها الاعتيادية، حيث تسود اجواء غالبا مشمسة، وباردة في المرتفعات الجبلية والسهول، بينما تكون لطيفة الحرارة في الاغوار والبحر الميت والعقبة، والرياح جنوبية شرقية خفيفة السرعة.

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