منخفضات جوية وامطار غزيرة في طريقها الى الاردن بهذا الموعد

الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - توقعت مواقع طقس ان ترتفع درجات الحرارة في المملكة نهاية الاسبوع وبداية الاسبوع المقبل بصورة غير معتادة لمثل هذا الوقت من العام فوق بلاد الشام ( الاردن وفلسطين وسوريا ولبنان ) ومصر والعراق والسعودية .



واعتباراً من يوم الأحد الموافق 29/1/2023 من المتوقع ان يطرأ انخفاض ملحوظ على درجات الحرارة ، وذلك نتيجة اقتراب كتلة هوائية باردة من الحوض الشرقي للبحر الأبيض المتوسط .



واعتباراً من يوم الإثنين 30/1/2023 ستبدأ مناطق شرق البحر الابيض المتوسط باستقبال الرياح الباردة بشكل فعلي ، لتعلن انطلاق فترة مميزة تعيد اجواء الشتاء القارس والبارد جداً الى المنطقة بمشيئة الله تعالى , وتشير التوقعات المبدئية الى ان سلسلة من النزولات القطبية في طريقها الى البلاد ، لتشكل عدة منخفضات جوية ماطرة بغزارة وقد تكون مثلجة على المرتفعات الجبلية في الاردن وفلسطين وسوريا ولبنان وشمال العراق والسعودية.

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