امطار وثلوج في طريقها الى الاردن بهذا الموعد

الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - اشارت مواقع طقس الى مؤشرات " ممتازة " لإحتمالية تأثر الدول المطلة والقريبة من البحر الأبيض المتوسط والتي تشمل الاردن وفلسطين وسوريا ولبنان والعراق ومصر والسعودية وشرق ليبيا بسلسلة حالات جوية مطرية يتضمنها تساقطاً للثلوج بداية الشهر القادم .



بدوره قال مدير إدارة الأرصاد الجوية رائد رافد آل خطاب في تصريحات لموقع الوكيل الاخباري إنه لا مؤشرات لتساقط الثلوج على المملكة لغاية نهاية شهر كانون الثاني الحالي.



وأضاف آل خطاب أن المؤشرات الأولية تفيد بوجود حالات مطرية من الممكن أن تشهدها المملكة مع نهاية شهر كانون الثاني الحالي و بداية شهر شباط .

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