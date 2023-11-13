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قصف اسرائيلي جنوب لبنان وصافرات انذار في الجليل الغربي

الإثنين، 13-11-2023 06:54 ص

منخفض جوي وأمطار غزيرة وزخات من البرد قادمة إلى الأردن

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الوكيل الاخباري - مجدي الباطية -  تتأثر المملكة يوم غدٍ الثلاثاء، بامتداد منخفض جوي يتمركز فوق جزيرة قبرص، حيث يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة، وتكون الأجواء باردة نسبياً وغائمة جزئيا تتحول إلى غائمة احيانا ، بحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية .

ويتوقع بإذن الله هطول الأمطار بين الحين والآخر في شمال ووسط المملكة، قد تكون غزيرة على فترات بما فيها منطقة البحر الميت يصحبها الرعد وتساقط حبات البرد، ويتوقع أن تمتد الهطولات تدريجياً لتشمل أجزاء من المناطق الجنوبية والشرقية من المملكة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات. 

وتكون الأجواء الاربعاء، باردة نسبياً وغائمة جزئيا إلى غائمة، مع بقاء فرصة لهطول زخات خفيفة من المطر في مناطق عدة من المملكة.

ومع ساعات المساء والليل تميل الأجواء إلى الاستقرار التدريجي حيث تتناقص كميات الغيوم، ويتوقع في ساعات الليل تشكل الضباب فوق المرتفعات الجبلية العالية، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.

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