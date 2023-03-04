منخفض خماسيني يؤثر على المملكة الاحد والارصاد تُحذر

الوكيل الاخباري - تتأثر المملكة بكتلة هوائية جافة، وحارة نسبيا، مرافقة لمنخفض جوي سطحي يتمركز شمال مصر، حيث ترتفع درجات الحرارة بشكل ملموس لتسجل اعلى من معدلاتها الاعتيادية لمثل هذا الوقت من السنة بحوالي 10-11 درجة مئوية، وتسود اجواء شبه خماسينية، لذا تكون الاجواء جافة، وحارة نسبيا ومغبرة في العديد من المناطق مما يؤدي الى تدني مدى الرؤية الافقية، وتكون الرياح جنوبية غربية نشطة السرعة مع هبات قوية احيانا، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات عالية.



ليلاً: يتراجع تاثير الكتلة الهوائية الحارة نسبيا عن المملكة، حيث تنخفض درجات الحرارة بشكل تدريجي، وتسود اجواء مائلة للبرودة فوق المرتفعات الجبلية العالية، ولطيفة الحرارة في باقي المناطق، مع ظهوربعض الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، والرياح غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً تستمر في اثارة الغبار في مناطق البادية .



⛔️ التحذيرات:

خطر تدني مدى الرؤية الافقية بسبب الغبار خاصة في مناطق البادية وقد تنعدم احيانا على الطرق الصحراوية.

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