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السبت، 22-06-2024 03:16 م

آلية بيولوجية قديمة تتحكم بتساقط الشعر

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الوكيل الإخباري- يقول فريق من جامعة مانشستر إنه اكتشف آلية بيولوجية قديمة تؤدي إلى استجابة الإجهاد في خلايا بصيلات الشعر، ما يؤدي إلى تقييد نمو الشعر، وفقاً لـ«ديلي ميل».

ويوضح الفريق أن الاستجابة للإجهاد البيولوجي يمكن أن تتسبب في توقف بصيلات الشعر وموتها، ما يحرم الأشخاص من خصلات شعرهم. ونتيجة لذلك، يقولون إنهم قد يقتربون خطوة من علاج تساقط الشعر.

واكتشف الفريق بشكل غير متوقع الرابط في تجربة معملية، حيث كانوا يختبرون دواء لمعرفة ما إذا كان يعزز بصيلات شعر فروة الرأس البشرية.

وكشف التحليل أنه عندما يتم تنشيط آلية تسمى الاستجابة المتكاملة للإجهاد، كان لها تأثير سلبي على نمو الشعر.

ومع ذلك، إذا تم تنشيط الاستجابة المتكاملة للإجهاد بشكل مفرط، فقد يتسبب ذلك في موت الخلايا، ما يضع حداً لنمو الشعر الصحي.

وقال الفريق إنه نتيجة لذلك، فإن إيجاد طريقة لوقف فرط نشاط الاستجابة المتكاملة للإجهاد قد يؤدي إلى علاج لمنع تساقط الشعر.

ويتطلع الفريق الآن إلى فهم أفضل لتأثير الاستجابة المتكاملة للإجهاد في بصيلات الشعر.

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