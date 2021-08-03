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الثلاثاء، 03-08-2021 02:57 م

أبرز الأمراض الشائعة لألم القدمين بسبب الوقوف

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الوكيل الإخباري - يمكن أن يعاني الكثير من الناس من الألم في أقدامهم بسبب الوقوف أو المشي كثيراً، ولا بد أن أحدنا قد أصيب في حياته على الأقل بمسمار القدم (مسمار اللحم) أو الكالو (الدُشْبُذات) (الكالو) نتيجة الاحتكاك الجاف بالحذاء أو بأداة.

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* أبرز الأمراض الشائعة لألم القدمين

 

1) مسمار القدم والكالو (الدُشْبُذات)
عادة ما يتم التعامل مع مسمار القدم والكالو (الدُشْبُذات) على أنهما حالة واحدة لأنهما يتشكلان نتيجة للاحتكاك والضغط على الجلد، ومع ذلك، فإنه توجد اختلافات طفيفة بين الحالتين.

أما مسمار القدم فهو جلد سميك ودائري صغير له جسم مركزي، يظهر على أصابع القدمين أو كعب القدم، وعادة لا يكون مؤلماً عند تشكله.

 

2) ألم القدم
هناك عدة هياكل في الأقدام تعمل معاً لتحقيق الحركة، وتنتج الآلام في القدم بسبب الإفراط في استخدام هذه الهياكل، ويمكن ملاحظة الاستخدام الزائد في حالات مثل الالتهاب الكيسي، والتهاب الأوتار العصبية، والتهاب المفاصل العظمي.

 

3) الكعب المتشقق
يمكن أن يؤدي الوقوف على الأقدام كثيراً إلى تشقق الكعب، وقد تكون هذه التشققات مؤلمة للغاية، فإذا لم jتم معالجة الكعب المتشقق بشكل صحيح، يمكن أن تتعمق الشقوق إلى الأنسجة الداخلية، وهو ما يمكن أن يسبب بدوره النزيف والالتهابات، وتشمل أعراض الكعب المشققة ظهور مسامير القدم والكالو (الدُشْبُذات)، حيث يتقشر الجلد ويظهر احمرار وألم.

 

4) القدم المسطحة
تعرف القدم المسطحة أيضاً باسم الأخماص الساقطة fallen arches، ووجود أقدام مسطحة يعني أنه ليس لديك أي أخمص في القدم، أو لديك أخمص منخفض في القدم، وفي هذه الحالة يحدث ألم عند الوقوف على قدميك، وهو العَرَض الرئيس.

 

5) تشظي الساق
يمكن أن يتسبب الوقوف أو المشي الكثير على قدميك أيضاً ما يسمى بتشظٍّي الساق، ويتسبب تشظّي الساق بحدوث آلام في الحواف الداخلية للعظم في أسفل الساق، خاصة في الكاحل والركبتين، وبعض الأطباء يصفون هذه الحالة أيضاً بـ"أعراض الإجهاد الظنبوبي المتوسطة" (MTSS).

 

6) ورم إبهام القدم (الوَكْعَة)
يمكن أن يسبب الوقوف أو المشي الطويل على القدمين تشوهات للقدم مثل نتوء إصبع القدم الكبير؛ مما يجعلها تواجه بشكل جانبي أصابع القدم الصغيرة، وتشمل أعراض هذا الورم ظهور نتوء عظمي كبير، واحمرار، وتورم في إصبع القدم الكبيرة، والألم عند المشي.

 

المصدر - صحتك 

 




 

 


 

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