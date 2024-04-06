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السبت، 06-04-2024 11:11 ص

أحدهم نادر.. أمراض يكشف عنها احمرار اللسان

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الوكيل الإخباري - يلاحظ بعض الأشخاص تحول لون ألسنتهم من الوردي إلى الأحمر الغامق بشكل مفاجئ، مع الشعور ببعض الأعراض الأخرى، مما ينذرهم بخطر الإصابة بعدة الأمراض.

ونستعرض في التقرير التالي، الأسباب المرضية المؤدية لاحمرار اللسان :

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1- كاواساكي
مرض نادر يهدد الإنسان في أي مرحلة عمرية، ولكن الأطفال هم الأكثر إصابة به.
يسبب التهابًا حادًا للأوعية الدموية الموجودة بالجسم.
الحمى المصاحبة له، هي السبب الرئيسي وراء تورم واحمرار اللسان، كما تتسبب في الإصابة ببعض الأعراض الأخرى، وأبرزها:
- طفح جلدي.
- تقشر الجلد.
- تشقق الشفاه.
- تورم اليدين والقدمين.
- التهاب واحمرار العينين، مع احتمال خروج إفرازات سميكة منهما.


2- الحساسية
احمرار اللسان، قد يكون ناتجًا عن رد فعل تحسسي يصدره الجسم تجاه بعض الأطعمة، التي تتسبب أيضًا في الإصابة بالأعراض التالية:
- الطفح الجلدي.
- صعوبة التنفس.
- جفاف الفم.
- حكة العين.

 

3- الحمى القرمزية
عدم الاهتمام بعلاج التهاب الحلق البكتيري الذي يهدد الأطفال من عمر 5 سنوات إلى 15 عامًا، قد يعرضهم للإصابة بما يسمى بالحمى القرمزية، التي تتسبب في احمرار اللسان وتحوله بغصون أيام إلى اللون الأبيض، إلى جانب بعض الأعراض الأخرى، ومنها:
- طفح جلدي.
- احمرار الوجه.
- ارتفاع درجة حرارة الجسم.
- التهاب الحلق.
- الصداع.


4- نقص الفيتامينات والمعادن
يتأثر اللسان كثيرًا بنقص الحديد وفيتامين B12 وحمض الفوليك، حيث يتحول لونه إلى الأحمر، كما يتعرض للتورم، ويشعر المريض بالضعف وصعوبة التركيز، ويعاني دائمًا من الدوخة وعدم التوازن.

 

الكونسلتو 

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