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الخميس، 16-03-2023 04:38 م

أخصائي أورام يحدد المواد الغذائية التي تحفز تطور سرطان الأمعاء

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الوكيل الإخباري-أعلن البروفيسور ألكسندر سيرياكوف، أخصائي الأورام أن النقانق المدخنة والبسكويت تساهم في تطور سرطان الأمعاء.

ويشير الأخصائي في حديث لصحيفة "إزفيستيا" إلى أن أكثر المنتجات ضررا هي النقانق المدخنة. وعموما اللحوم الحمراء نفسها وفقا لتصنيف المنتجات المسببة للسرطان من المرجح أنها تحفز تطور السرطان لدى (المجموعة 2А) لذلك ينصح الأطباء بتناولها مرة واحدة في الأسبوع.

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ووفقا له، لطريقة تحضير اللحوم أهمية كبيرة، حيث يمكن أن يؤدي الإفراط بمعالجتها حراريا إلى تكون مواد مسرطنة إضافية، وأخطرها في هذه الحالة هي اللحوم المدخنة. لذلك إذا اخذنا بالاعتبار ما مذكور أعلاه يتضح أن النقانق المدخنة هي الأخطر من حيث الإصابة بالسرطان.


ويقول: "إذا كان الشخص يتناول في اليوم 50 غراما من النقانق والصوصج والمنتجات المشابه الأخرى، فإن خطر إصابته بسرطان القولون يزداد بنسبة 18 بالمئة".


ويضيف: والإفراط بتناول منتجات أخرى مثل سمك الصابوغة المعلب (Sprattus) والبسكويت والصلصات والفشار والخضروات والفواكه المعلبة والمحليات الصناعية والأطعمة المعدلة وراثيا، جميعها تزيد من خطر الإصابة بالسرطان بما فيها سرطان الأمعاء.


ويقول: " يتفق العديد من الخبراء على أن حمية البحر الأبيض المتوسط هي افضل خيار للتغذية لأنها غنية بالخضروات.

 

روسيا اليوم 

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