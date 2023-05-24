الأربعاء 24-05-2023
الوكيل الاخباري

البترا تتوقع 10 الاف زائر في عيد الاستقلال

المستحقون لقرض الإسكان العسكري لشهر حزيران - أسماء

الغذاء والدواء: بديل محلي الصنع لحليب الأطفال بالتركيبة الخاصة بالارتجاع المريئي

145 حريقاً في الأردن خلال 24 ساعة

ربع مليون أردني يصنعون منتجات تصل لأسواق 144 بلدا بالعالم

هيئة الاتصالات: من المتوقع إطلاق خدمات الجيل الخامس في الأردن بعد شهرين

الجيش يعلن عن توزيع أراض وقروض إسكانية بمناسبة زفاف ولي العهد

وزير الإدارة المحلية: خطط لخفض مديونية البلديات بعد وصولها 350 مليون دينار

فيديو.. الإمساك بأطول أفعى فلسطين في الأردن طولها متر و٦٠ سم

323 دينارا سعر الليرة الإنجليزي و283 دينارا الرشادي في السوق المحلي

الأربعاء، 24-05-2023 11:56 ص

أخطاء تفعلها عند تنظيف أذنيك

Doc-P-917924-637803178965245477


الوكيل الإخباري- يعد استخدام العيدان القطنية من الأدوات المستخدمة في تنظيف الأذنين، وهو أمر قد يتسبب في ثقب طبلة الأذن، لذلك لا ينصح باستخدام هذه العيدان.

اضافة اعلان


وعند محاولة إخراج أي جسم غريب دخل إلى الأذن من الممكن أن يدفعه الشخص إلى العمق في الأذن أكثر، ما يجعل من الصعب إخراجه، لذا، يجب التوجه للطبيب المختص الذي يعمل على إخراجه باستخدام معدات وطرق خاصة.


وبشكل عام، إذا كان الشخص يعاني من مشكلة ما في الأذن وفي مستوى السمع، ينصح له استشارة الطبيب المختص وعدم محاولة حل المشكلة بشكل ذاتي، نظرًا لأن المسافة من الأذن إلى الدماغ قصيرة جدًا.


وعليه، فمن الممكن أن ينتقل التقيح الذي قد يظهر في الأذن ويتجاهله الشخص إلى الدماغ، لذلك من المهم إيلاء هذه المشكلة الاهتمام اللازم عن طريق الطبيب المختص.

 

الكونسلتو الطبي

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
tbl_articles_article_18649_400e2b2e055-7859-4c52-b820-6f67546c665f

أعراض ديسك الرقبة والعلاج

طبيب-يحذر-من-وصول-ضغط-الدم-لهذا-الرقم-3

طبيب يحذر: انخفاض ضغط الدم عرض لهذا المرض !

أسباب_ألم_الصدر_المفاجئ

الشعور بألم في هذه المنطقة ينذر بالذبحة الصدرية

2023_5_23_21_14_57_437

هل البرقوق يرفع السكر؟

download

أعراض نقص البروتين .. 6 علامات لا تتجاهلها

2-132

علاج دائم للسكري يلوح في الأفق