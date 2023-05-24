أخطاء تفعلها عند تنظيف أذنيك

الوكيل الإخباري- يعد استخدام العيدان القطنية من الأدوات المستخدمة في تنظيف الأذنين، وهو أمر قد يتسبب في ثقب طبلة الأذن، لذلك لا ينصح باستخدام هذه العيدان.

اضافة اعلان



وعند محاولة إخراج أي جسم غريب دخل إلى الأذن من الممكن أن يدفعه الشخص إلى العمق في الأذن أكثر، ما يجعل من الصعب إخراجه، لذا، يجب التوجه للطبيب المختص الذي يعمل على إخراجه باستخدام معدات وطرق خاصة.





وبشكل عام، إذا كان الشخص يعاني من مشكلة ما في الأذن وفي مستوى السمع، ينصح له استشارة الطبيب المختص وعدم محاولة حل المشكلة بشكل ذاتي، نظرًا لأن المسافة من الأذن إلى الدماغ قصيرة جدًا.



وعليه، فمن الممكن أن ينتقل التقيح الذي قد يظهر في الأذن ويتجاهله الشخص إلى الدماغ، لذلك من المهم إيلاء هذه المشكلة الاهتمام اللازم عن طريق الطبيب المختص.





الكونسلتو الطبي

اظهار أخبار متعلقة