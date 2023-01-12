أخطاء عند غسيل الأسنان

الوكيل الإخباري-يعاني بعض الأشخاص من مشكلات في أسنانهم، على الرغم من الاعتناء بها، وقد يرجع السبب إلى ارتكابهم أخطاء عند تنظيفها بالفرشاة والمعجون.

اضافة اعلان



في السطور التالية، نستعرض أبرز الأخطاء الشائعة عند غسل الأسنان، وفقًا لموقع "WebMD".



أخطاء عند غسل الأسنان



1- استعمال فرشاة أسنان غير مناسبة

يجب الاعتماد على الفرشاة الكهربائية، لأنها أكثر قدرة على تنظيف الأسنان، مقارنة بالفرشاة العادية، مع ضرورة أن تكون شعيراتها ناعمة.



2- غسل الأسنان بسرعة

يعتاد بعض الأشخاص على غسل الأسنان بسرعة، مع العلم أن المدة المناسبة، للحصول على فمٍ نظيف، خالٍ من البكتيريا وبقايا الطعام، وأقل عرضة لتراكم البلاك، هي دقيقتين، بحسب توصيات الجمعية الأمريكية لطب الأسنان.



3- غسل الأسنان مرة واحدة فقط

غسل الأسنان بالفرشاة والمعجون مرة واحدة فقط صباحًا لا يكفي لحمايتها من التسوس، بل من الضروري تنظيفها مرتين في اليوم، لإزالة البكتيريا والبلاك.



4- الاكتفاء بالفرشاة والمعجون

رغم أهمية الفرشاة والمعجون في تنظيف الأسنان، ولكن لا يمكن الاكتفاء بهما، لذلك ينبغي الاعتياد على استخدام الخيط الطبي أيضًا والمضمضة بغسول الفم.





5- غسل الأسنان بعد الطعام مباشرة

إذا قمت بغسل أسنانك مباشرة عقب تناول الطعام مباشرة، هناك احتمال أن تتعرض طبقة المينا التي تغلف سطحها الخارجي لخطر التآكل، لأن الفم بعد الوجبات يكون حمضيًا لفترة تتراوح من 20 إلى 30 دقيقة.



وعليه، لا بد من الانتظار لمدة نصف ساعة بعد الطعام أو استخدام غسول الفم إذا كنت في عجلة من أمرك.



6- غسل الأسنان بشكل خاطئ

قلما يعرف البعض الطريقة الصحيحة لغسل الأسنان، مع العلم أنها بسيطة، كل ما عليك فعله هو "إمالة فرشاة الأسنان قليلًا، بحيث تكون بزاوية 45 درجة على اللثة، مع تحريك رأسها بحركات دائرية، وليس من اليمين إلى اليسار".



7- استعمال فرشاة الأسنان لفترات طويلة

يجب تغيير الفرشاة كل 3 أو 4 أشهر، لأنها بعد هذه الفترة، تصبح غير صالحة للاستخدام، واستعمالها في تنظيف الأسنان، قد يكون له نتائج عكسية على صحة الفم.



8- تفريش الأسنان بعنف

يعتقد البعض أن تفريش الأسنان بقوة يجعلها أكثر نظافة، وهذا لا يمت للواقع بصلة، بل يؤدي العنف إلى إصابة اللثة وتآكل المينا، لذلك يراعى استعمال الفرشاة بلطف.



9- الإفراط في المعجون

يجب أن تكون كمية المعجون المستخدمة تعادل حجم حبة البازلاء، بحيث تغطي نصف طول الفرشاة، لأن الفلورايد الموجود به قد يتسبب في تغيير شكل وبنية الأسنان عند الإفراط فيه.

الكونسلتو الطبي