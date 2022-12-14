الأربعاء 14-12-2022
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الأربعاء، 14-12-2022 12:56 م

دراسة تكشف أثر التدخين على صحة اللثة

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الوكيل الإخباري - حذّرت دراسة جديدة من مخاطر التدخين بأنواعه على صحة الفم، وربطت بين السجائر وزيادة خطر أمراض اللثة بنسبة 33%، وخطر خلخلة الأسنان بنسبة 35%، وفقدان الأسنان بنسبة 43%.

بينما ارتبط استخدام السيجار بزيادة خطر سرطان الفم بأكثر من الضعف.

ولم تجد الدراسة التي أجريت في معاهد الصحة الوطنية الأمريكية فرقاً كبيراً بين تدخين أو الغليون أو الشيشة أو التبغ في السجائر التقليدية، من ناحية التأثير على أمراض الفم.



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