أدوية الأطفال بدون وصفة.. ضوابط لتجنب المخاطر

الوكيل الإخباري - حذرت الرابطة الألمانية لأطباء الأطفال والمراهقين من أن أدوية الأطفال، التي لا تحتاج إلى وصفة الطبيب، ليست خالية من المخاطر الصحية.

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وأوضحت الرابطة أن قطرات الأنف المزيلة للاحتقان مثلا تحتوي على المادة الفعالة "زيلوميتازولين" أو "أوكسي ميتازولين"، مشيرة إلى أن هذه المواد الفعالة قد تؤدي إلى مضاعفات خطيرة في حال تناول جرعة خاطئة أو زائدة مثل نوبات تشنج أو ضيق تنفس أو إغماء.

كما أن أدوية الغثيان والقيء التي تحتوي على المادة الفعالة "ديفينهيدرامين" أو "ديمينهيدرينات"، قد تهدد حياة الأطفال الأقل من 3 سنوات في حال تناول جرعة خاطئة أو زائدة.



ولتجنب هذه المخاطر الجسيمة، ينبغي استشارة الصيدلاني أو قراءة النشرة الطبية جيدا لمعرفة الجرعة السليمة، مع مراعاة عدم إعطاء الدواء للطفل لمدة تزيد على أسبوع.

العين الإخبارية

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