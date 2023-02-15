أدوية لعلاج حساسية الصدر

الوكيل الإخباري- تعد حساسية الصدر من الأمراض التي تكثر الإصابة بها في فصل الشتاء وتزداد حدة لدى المصابين بها عند التعرض بشكل مباشر أو مستمر للهواء البارد أو الأتربة.



وهناك أدوية فعالة لعلاج حساسية الصدر والوقاية منها، نستعرضها في التقرير التالي :

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أدوية الحساسية الصدرية



1- نازونيكس Nasonex

عبارة عن بخاخ يساعد على تخفيف أعراض الحساسية الصدرية والوقاية منها، ومع ذلك، يجب مراجعة الطبيب قبل الحصول عليه، خاصةً للحوامل والمرضعات.







2- أفاميس Avamys

يلعب بخاخ أفاميس دورًا كبيرًا في تحسين أعراض حساسية الصدر المزمنة والربو، ولكن يحظر استعماله، إذا كان المريض يعاني من التحسس تجاه أحد مكوناته الدوائية أو يتناول الأدوية المضادة للفطريات أو المثبطات المناعية.





3- أزماكاست Asmakast

يتميز أزماكاست -المناسب للأطفال والكبار- بفعاليته الكبيرة في السيطرة على أعراض حساسية الصدر، لكنه ممنوع على الحوامل والمرضعات ومرضى الاكتئاب والمصابين بأمراض الكبد.



4- كلير اير Clear air

يساهم كلير اير في تحسين أعراض حساسية الصدر، عن طريق تثبيط نشاط اللوكوترين، وهي مواد كيميائية ينتجها الجسم عند دخول مسببات الحساسية إلى الجهاز التنفسي.



5- فليكسونيز Flixonase

لا يساعد فليكسونيز على علاج حساسية الصدر فقط، بل تشمل دواعي استعماله أيضًا علاج التهاب الجيوب الأنفية والانسداد الرئوي، ولكن من الضروري استشارة الطبيب قبل الحصول عليه، خاصةً في حالة الإصابة بالسكري أو الاكتئاب أو أمراض الكلى أو الكبد أو القلب.

الكونسلتو الطبي

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