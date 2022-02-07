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الإثنين، 07-02-2022 03:38 م

أسباب الشعور بالبرد بعد تناول الطعام

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الوكيل الإخباري - من المرجح أن تشعر بالحرارة في جسمك بعد تناول شيء حار، لكن الشعور برعشة برد بعد تناول الطعام أمر غير مألوف كثيرا. ومع ذلك من الشائع جدا أن يحدث مثل ذلك بعد تناول المثلجات (الآيس كريم) أو أي شيء بارد خاصة خلال فصل الشتاء، حيث تبرد أطرافك ويبدأ جسمك بالارتعاش قليلا.

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وفيما يلي بعض الأسباب التي قد تجعل المرء يشعر بالبرودة بعد تناول الطعام:

 

1- قصور الغدة الدرقية
تؤثر المستويات المنخفضة من هرمونات الغدة الدرقية على وظيفة الجهاز الهضمي، مما يؤدي إلى انخفاض كمية الحرارة التي ينتجها الجسم، وبالتالي نشعر بالبرودة حتى بعد تناول الطعام.

 

2- تناول سعرات حرارية أقل
ينظم إجمالي السعرات الحرارية المستهلكة إنتاج الطاقة ودرجة الحرارة في الجسم، لكن الأشخاص الذين يتبعون نظاما غذائيا محدود السعرات على المدى الطويل سيكون لديهم انخفاض في مستوى الحرارة. إلى جانب ذلك، يمكن أن تؤدي التغذية غير الكافية أيضا إلى خفض درجة حرارة الجسم.

 

3- الصوم المتقطع
تقلل ساعات الصيام الطويلة من نسبة السكر في الدم، وتضع الجسم في حالة إجهاد عالية، وبالتالي تقلل درجة حرارة الجسم الأساسية أثناء الصوم المتقطع.

4- الأطعمة والمشروبات الباردة
قد يؤدي تناول الأطعمة أو المشروبات الباردة بشكل عام إلى الإحساس بالبرودة، مما قد يتسبب في انخفاض طفيف في درجة حرارة الجسم.

 

5- فقر الدم
غالبًا ما يشعر المصابون بفقر الدم بالبرودة حتى بعد تناول الطعام.

6- مرض السكري غير المنضبط
قد يؤدي "اعتلال الأعصاب المحيطية"، وهو نوع من تلف الأعصاب الناتج عن مرض السكري غير المنضبط، إلى فقدان الإحساس أو الشعور بالبرد بعد تناول الوجبة.

 

لبنان 24

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