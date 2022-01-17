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الإثنين، 17-01-2022 02:35 م

أسباب التهاب القولون الليمفاوي

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الوكيل الإخباري - القولون أو الأمعاء الغليظة هو جزء من الأمعاء تقع في نهاية السبيل الهضمي، وتمتد الأمعاء الغليظة من الوصل الدقاقي الأعوري إلى الشرج، وتُقسم إلى القولون والمستقيم والشرج.

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يؤدي القولون دوراً محورياً في عملية الهضم لدى الإنسان، لذلك ينصح خبراء الصحة بالحرص على سلامته من خلال اتباع نظام غذائي متزن، والقيام ببعض الخطوات البسيطة لتفادي تبعات خطيرة ومنها إلتهاب القولون الليمفاوي الذي نتعرف اليوم على أسبابه وأعراضه وطرق علاجه.

 

هو نوع غير شائع من أنواع التهاب القولون المعروفة، والتهاب القولون اللميفاوي هو مشكلة صحية تتسبب بحدوث التهاب في الأمعاء الغليظة. ونتيجة هذا الالتهاب، قد يصاب المريض بنوبات متكررة من الإسهال المائي، بالإضافة لبعض الأعراض المزعجة الأخرى.

وما يزال السبب الذي قد تحصل بسببه هذه التغيرات في أنسجة الأمعاء الغليظة غير واضح بالنسبة للعلماء، ولكن يعتقد أن العوامل التالية قد تلعب دورًا في تحفيز نشأة التهاب القولون الليمفاوي:

1 - تواجد بعض أنواع البكتيريا في القولون والتي قد تطلق مواد سامة من الممكن أن تهيج القولون، مثل البكتيريا العطيفة الصائمية، والمطثية العسيرة.
2 - وجود مواد معينة في القناة الهضمية قد تحفز حصول رد فعل مناعي غير طبيعي، مثل بعض أنواع الأغذية، وحبوب اللقاح.
3 - إستخدام بعض الأدوية مثل مضادات الالتهاب اللاستيرويدية، وأدوية ارتجاع الأحماض، والأدوية الخافضة للكولسترول، وأدوية مرض السكري، ومضادات الإكتئاب.
4 - الإصابة ببعض أمراض المناعة الذاتية، مثل التهاب المفاصل الروماتويدي، وتصلب الجلد، والصدفية، والداء البطني .
5 - أسباب أخرى، منها بعض أنواع الفيروسات، وتراجع قدرة الجهاز الهضمي على امتصاص حمض الصفراء مما قد يحفز تهيج جدار القولون.
6 - كما تلعب بعض عوامل الخطر دوراً في زياادة الإصابة بالتهاب القولون الليمفاوي، مثل تجاوز سن 50، والإصابة ببعض الأمراض كالسكري وبعض أمراض الغدة الدرقية ومتلازمة القولون المتهيج، فضلاً عن عامل الجينات والتدخين. 

 

 

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