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الإثنين، 12-06-2023 05:11 م

أسباب تدفعك لإجراء فحص السمع لطفلك

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الوكيل الإخباري- فحص السمع من الفحوصات الهامة خاصًة للكشف عن أي أمراض مبكرة وبشكل خاص لدى الأطفال لمعرفة مدى قدرتهم على السمع وحل تلك المشكلات مبكرًا.

نستعرض في التقرير التالي كل ما يتعلق بأهمية فحص السمع بشكل مستمر، وفقًا لما ذكره موقع "Kidshealth".

ما هو اختبار فحص السمع؟
اختبار فحص السمع أحد الاختبارات الآمنة وغير مؤلمة حيث يتم إجراؤها لمعرفة كيفية استجابة أعصاب السمع والدماغ للأصوات إلى جانب الكشف عن مشاكل السمع أو فقدان السمع المبكر ولكن يفضل أن يتم تحت إشراف الطبيب المختص.

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أسباب إجراء فحص السمع
عادة ما يتم إجراء فحص السمع في حالة وجود هذه المشاكل:
- عدم إجراء فحص السمع أثناء الولادة.
- وجود مشكلة في نمو الطفل.
- عدم استجابة الطفل للأصوات من حوله.
- سكون الطفل لفترة طويلة دون الانتباه للأصوات.
- عدم القدرة على التوازن.
- الشعور بمشاكل في الأذن.


كيفية الاستعداد لفحص السمع
من الطبيعي أن يعتمد الاستعداد لفحص السمع على عمر الشخص سواء أطفال أو كبار وذلك لتحديد كمية التخدير التي يجب الحصول عليها أثناء الفحص، كما يجب الهدوء تمامًا والاسترخاء واتباع بعض التعليمات التي يصفها الطبيب المختص سواء قبل الفحص أو بعده.


بالإضافة إلى ذلك أوضح الأطباء أن الأطفل الأقل من 6 أشهر في الغالب لا يحتاجون إلى تخدير ولكن يجب نوم الطفل أثناء الفحص بأكمله وبالتالي يجب أن تحرص الأم على تجنب إطعام الطفل أو نومه قبل الفحص بساعات، إجراء الفحص أثناء استيقاظ الطفل بالرغم من الشعور بالجوع والتعب وفي الغالب يقوم الطبيب بإطعام الطفل قبل الفحص مباشرة لزيادة شعوره بالراحة والنوم بشكل هادئ.
ولكن إذا زاد عمر الطفل عن 6 أشهر فمن الأفضل إجراء الفحص مع التخدير وذلك لمساعدة الطفل على الهدوء التام أثناء فحص السمع.


كيف يتم فحص السمع؟
من الطبيعي أن يتم فحص السمع عن طريق وضع الطبيب أقطاب ناعمة في أذني المريض وخلفها ثم يتم وضع سماعات على الأذن وجل على الجبهة ثم يتم تشغيل السماعات ومن ثم قياس الأقطاب الكهربائية ومدى استجابة أعصاب السمع والدماغ للأصوات.


كم يستغرق فحص السمع من الوقت؟
عادًة ما يستغرق فحص السمع من ساعة إلى 3 ساعات، وفي حالة استيقاظ الطفل فمن الممكن أن تزيد مدة الاختبار عن هذا الوقت وذلك لضرورة نوم الطفل، وفي هذه الحالة لا يوجد داعي للقلق فلا يمكن أن يؤثر الوقت الطويل سلبًا على نجاح الفحص.


هل يوجد أضرار لفحص السمع؟
أوضحت نتائج بعض الأبحاث، أنه لا يوجد أي مخاطر عند إجراء فحص السمع ولكن في حالة أن المريض طفل فمن الأفضل استشارة الطبيب المختص حول المضاعفات التي يمكن أن تحدث للطفل نتيجة التخدير.

 

الكونسلتو الطبي 

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