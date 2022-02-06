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الأحد، 06-02-2022 03:18 م

أسباب سماع صوت خرخشة في الأذن

اسباب-سماع-صوت-هواء-في-الاذن


الوكيل الإخباري - قد يعاني أي شخص من صوت خرخشة في الأذن خلال وقت ما، لكن هذا الصوت قد يبدو مزعجًا للبعض كما أنه قد يؤثر على المهام اليومية وكذلك على نوعية الحياة،

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هناك العديد من الأسباب المحتملة التي قد تؤدي لحدوث صوت خرخشة في الأذن، إليك أبرزها:﻿

1. ضعف قناة أستاكيوس

قناة استاكيوس هي أنبوب صغير وضيق وظيفته وصل الجزء الأوسط من الأذن بالأنف والحلق، وتشمل الأسباب التي قد تؤدي لضعف هذه القناة الأسباب الاتية:
- نزلات البرد.
- التهاب الجيوب الأنفية.
- الحساسية.
- تضخم اللوزتين.
- التعرض للملوثات، مثل: دخان السجائر.

 

2. التهاب الأذن الوسطى الحاد
يعد التهاب الأذن الوسطى الحاد أكثر شيوعًا عند الأطفال مقارنة بالبالغين، وهو عدوى تصيب الأذن الوسطى، قد ينتج ويتطور هذا الالتهاب نتيجة لوجود خلل وظيفي في قناة استاكيوس.

 

3. تراكم شمع الأذن
ينتج شمع الأذن من الغدد الموجودة في قناة الأذن الخارجية، تتمثل وظيفة هذا الشمع في ترطيب قناة الأذن وحمايتها من العدوى، قد يؤدي تراكم هذا الشمع إلى الشعور بصوت خرخشة في الأذن إضافة إلى الشعور بانسداد الأذنين وضعف السمع.﻿

 

4. اضطرابات المفصل الفكي الصدغي
يعمل المفصل الصدغي الفكي على ربط عظم الفك بالجمجمة، يمكن أن تؤدي إصابة أو تلف المفصل إلى اضطرابات المفصل الفكي الصدغي، لذلك إن كنت مصابًا بهذه الحالة فقد تعاني من سماع صوت خرخشة في الأذن وخاصة عند فتح الفم أو مضغ الطعام.

 

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