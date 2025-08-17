السودان.. البرهان يصدر قرارا بضم القوات المساندة إلى الجيش

الوكيل الإخباري- أصدر رئيس مجلس السيادة السوداني القائد العام للقوات المسلحة عبدالفتاح البرهان، قرارا بضم جميع القوات المساندة العاملة مع القوات المسلحة وتحمل السلاح، إلى الجيش.



وأفاد الجيش السوداني في بيان على صفحته بفيسبوك، الأحد، أن البرهان "أصدر قرارا بإخضاع جميع القوات المساندة العاملة مع القوات المسلحة وتحمل السلاح، لأحكام قانون القوات المسلحة لسنة 2007 وتعديلاته ويطبق على منسوبيها".



ونص القرار على أن "تكون كل هذه القوات تحت إمرة قادة القوات المسلحة بمختلف المناطق".

يسري القرار اعتبارا من 16 أغسطس 2025.



وأوضح المتحدث باسم الجيش، أن هذه الخطوة جاءت "تأكيدا على سيادة حكم القانون وإحكاما للقيادة والسيطرة وعملا بأحكام المادتين 14 و52 الفقرات 2و 2/هـ"



ويوم الخميس الماضي، أكد البرهان في كلمة بمناسبة مرور مئة عام على تأسيس القوات المسلحة، مواصلة "معركة الكرامة" ضد التمرد، قائلا إن "القوات المسلحة لن تخون دماء الشهداء الذين قدموا أرواحهم دفاعا عن السودان"، معربا عن فخره بالانتماء لهذه المؤسسة العريقة التي يفخر بها كل السودانيين.



ويخوض الجيش السوداني حربا مع قوات الدعم السريع، منذ منتصف أبريل 2023، ويساند الجيش عدة فصائل مسلحة تعرف بالقوات المساندة.