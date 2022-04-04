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أسرع وأفضل طريقة لخسارة الوزن في رمضان

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الوكيل الإخباري - تتعدد أصناف الحميات الغذائية المتبعة لإنقاص الوزن في رمضان، ويعد الريجيم في هذا الوقت الأنسب والأفضل للوصول للوزن المراد، لاسيما أن الطعام ينقسم على وجبتين فقط الإفطار ووجبة السحور، ومع الإصرار يمكن الحصول على فرصة تعتبر ذهبية لخسارة الوزن.

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ونظام هذا الريجيم يشتمل على:

وجبة الإفطار
سيتم إدراج مجموعة من الوصفات، يتمّ تناول كل وصفة في يوم معين ولا يجب الإخلال بأحد الأصناف:
سلق نصف دجاجة، وصحن شوربة، وخضار مشوي بمعدل صحن.
قطعة لحم ذات حجم متوسط، مع القليل من الأرز ويقدر بـ 3 ملاعق كبيرة، وطبق من الخضار يقدر بـ 6 ملاعق، وصحن سلطة وأخر شوربة.

تناول نفس كمية الأرز السابقة مع قطعة واحدة من الدجاج المشوي، مع صحن شوربة وسلطة.
قطعة لحم متوسّطة، وصحن شوربة وآخر سلطة، مع القليل من المعكرونة قرابة 6 ملاعق.
قطعة دجاج وطبق خضار وكلاهما مشوي، وصحن شوربة، وسلطة، و3 ملاعق كبيرة أرز.

 

وجبة السحور
من الضروري الحصول عليها من أجل تحقيق ريجيم صحي، قادر على إذابة الدهون بشكل سريع:
نصف رغيف خبر ذا حجم صغير، وكوب حليب منزوع الدسم، وقطعة من الجبن يعادل وزنها 50 غراماً.
نصف رغيف خبز، مع قطعة جبن، وكوب حليب منزوع الدسم، وفول مدمس بمعدل 5 ملاعق.
نصف رغيف خبز، وصحن سلطة، ونصف علبة التونة التي سبق تصفيتها من الزيت.
نصف رغيف خبز، وبيضة واحدة مسلوقة، وجبن، وكوب حليب منزوع الدسم.

 

 

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