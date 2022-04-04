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الإثنين، 04-04-2022 03:20 م

أضرار تناول الحلويات بعد الإفطار

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الوكيل الإخباري - تُعد الحلويات الشرقية من الصنوف الرائجة في شهر رمضان؛ حيث لا تخلو غالبية البيوت العربية من الحلوى الشرقية طوال الشهر الكريم.. في حين لا يعرف الكثيرون أن الحلويات تُسبب الكثير من الأضرار للصحة؛ خصوصاً عند تناولها بعد الإفطار مباشرة.

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أكدت الدكتورة "نيني سيتالفاد" استشاري التغذية والسمنة، أنه ليس صحياً تناول الحلويات بعد الإفطار مباشرة، أو بعد الوجبات بشكل عام؛ لأنَّ الوجبات تحتوي على الدقيق في مكوناتها، وبالتالي فهي تحتوي على جرعة السكر اليومية التي تحتاجها أجسامنا؛ لذلك فإن السكر الذي نتناوله عن طريق الحلويات يضيف المزيد إلى السكر إلى نظامنا الغذائي؛ مما يزيد من خطر الإصابة بالسمنة.
وأضافت "سيتالفاد" إن تناول أي شيء إضافي أو تناول الحلوى بعد الوجبات، سيزيد من مستوى السكر في الدم، فيما يؤدي الارتفاع المفاجئ في نسبة الجلوكوز في الدم إلى انخفاض المناعة، ويزيد أيضاً من خطر الإصابة بالعديد من الأمراض، مثل: السكري والسمنة وأمراض الكلى وأمراض القلب.

 

أفضل طريقة لتناول الحلويات أو السكر هي من المصادر الطبيعية، مثل: الفواكه في الصيف والفواكه الجافة في الشتاء، بينما أفضل وقت لتناولها يكون بين الوجبات وليس بعد الإفطار مباشرة؛ فهذا التوقيت سيمنحك طاقة فورية ويمنع أيضاً أي انخفاض في مستوى الجلوكوز في الدم، على عكس تناول الحلويات بعد الوجبات؛ فإنَّ هذا لن يؤدي إلى ارتفاع مفاجئ في مستوى السكر، وإذا كنت تشتهين الحلويات كثيراً؛ فإليك ما يجب عليك فعله لتجنّب آثارها السلبية:
- من الأفضل عدم تناول أي نوع من الحلويات بعد الوجبات، إذا كنت تتبعين نظاماً غذائياً متوازناً يحتوي على السكر والدهون والبروتينات والكربوهيدرات والكثير من الفواكه والخضروات الطازجة.
- إذا كنتِ تتناولين الحلويات بعد الوجبات لفترة طويلة؛ فقللي منها ببطء واستبدلي بها الفواكه، وقد تكون الأيام القليلة الأولى صعبة؛ إذ قد تواجهين الرغبة الشديدة في تناول الحلوى، ولكن مع مرور الوقت، سوف يتكيف جسمك مع تناول الفواكه والخيارات الصحية الأخرى بدلاً من الحلويات.
- بعد وجبة الإفطار، يمكنك تناول مزيج من بذور الشمر وبذور السمسم والكتان واللوز؛ للمساعدة في تقليل الرغبة الشديدة في تناول السكر.

 

سيدتي

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