الوكيل الاخباري - عادًة ما ينصح الخبراء بتناول المياه الفاترة أو بعض حبات التمر على الريق في إفطار رمضان وتجنب بعض المشروبات الأخرى التي قد تسبب مشكلات صحية.

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ومن أسوأ المشروبات التي يمكن تناولها على الريق، وذلك حسبما نشر موقع "India times".



أسوأ مشروبات على الريق في رمضان



1- العصائر الحمضية

تناول العصائر الحمضية، مثل عصير البرتقال واليوسفي والليمون، على معدة فارغة يمكن أن يسبب تهيج المعدة، لأنها تزيد من الحموضة والتهاب المعدة والشعور بالغثيان.

2- الشاي والقهوة

عند شرب القهوة أو الشاي على معدة فارغة، فإن ذلك يزيد من الحموضة، مما قد يؤدي إلى تلف الجهاز الهضمي بأكمله، ويسبب ارتجاع المريء، لذا من الأفضل التوقف عن شرب الشاي أو القهوة على معدة فارغة والانتظار بعد تناول الطعام بساعة أو أكثر.



3- المشروبات الغازية

يؤدي شرب المياه الغازية على الريق إلى العديد من المشكلات الصحية، على رأسها التجشؤ والامتلاء وارتفاع مستويات السكر في الدم والشعور بعدم الراحة، ومن ثم يجب تجنبها نهائيًا.



4- العصائر البودرة

يمكن أن تزيد العصائر البودرة من جرعة الفركتوز في الجسم، مما قد يضع عبئًا على الكبد والبنكرياس للعمل بشكل أكبر.



ويجب تجنب أي مشروب بودرة لأنه يحتوي على نسبة عالية من السكر على معدة فارغة، ومن ثم يزيد من مستويات السكر في الدم، فضلا عن احتوائه على كمية كبيرة من النكهات والألوان الصناعية والمواد الكيميائية الضارة.

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