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الثلاثاء، 16-11-2021 08:56 م

أشياء يجب التوقف عنها لمرضى القولون العصبي

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الوكيل الإخباري - يشعر المصابون بمتلازمة القولون العصبي بأعراض مزعجة مثل تشنجات المعدة والغازات والإمساك وغيرها، والتي يمكن أن تزداد سوءًا مع اتباع بعض الأمور الخاطئة يوميًا.

1-التوقف عن تناول الوجبات السريعة
يجب الابتعاد عن تناول الأطعمة المعلبة والوجبات السريعة، خاصة إذا كان الشخص يعاني من متلازمة القولون العصبي، وذلك لاحتوائها على كمية كبيرة من الدهون التي تزيد ألم البطن، والمحليات الصناعية التي تسبب الانتفاخ والغازات، وقلة احتوائها على الألياف التي تساعد على الإخراج وتحسن صحة الجهاز الهضمي.

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2-تجنب التوتر والقلق
يجب الابتعاد قدر الإمكان عن الشعور بالقلق والتوتر حتى لا يزداد الضغط على الجهاز الهضمي مسببًا الشعور بألم البطن وتشنجها والإمساك، لذا يمكن الاسترخاء وممارسة اليوجا للحد من المشاعر السلبية.


3-عدم الجلوس في المرحاض فترة طويلة
لا يفضل الجلوس فترة طويلة في المرحاض أملاً في تحريك الأمعاء، لكن من الأفضل تناول الأطعمة التي تساعد على تحسين حركة الأمعاء بشكل جيد.


4-التوقف عن علاج المشكلة بنفسك
يحتاج علاج متلازمة القولون العصبي إلى التوجه للطبيب المختص لتحديد الأسباب والاطلاع على الأعراض ووصف العلاج المناسب حسب كل حالة، وتجنب اتباع الوصفات التي يتبعها الكثيرون لتخفيف الأعراض.


5-عدم تجاهل طبق السلطة
تحتوي الخضروات والفواكه على نسبة عالية من الألياف التي تحسن عمل الجهاز الهضمي وتساعد على التخلص من الإمساك، لذا يجب الاهتمام بتناول طبق سلطة غني بالخضروات والفواكه الطازجة يوميًا.

 

المصدر - البيان 

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