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الأحد، 07-05-2023 04:50 م

أضرار ارتداء قبعة الرأس يوميًا في فصل الصيف

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الوكيل الإخباري- يعتاد بعض الأشخاص على ارتداء القبعات خلال فصل الصيف، رغبًة في حماية الرأس من ارتفاع درجات الحرارة وعدم الشعور بالإجهاد، لكن قد تسبب مخاطر للرأس والشعر.

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نستعرض في التقرير التالي، أضرار ارتداء القبعة يوميًا في فصل الصيف، وفقًا لموقع نمط الحياة الصحي "Live strong".


أضرار ارتداء القبعة يوميًا في فصل الصيف


1-تساقط الشعر

قد تسبب القبعة في تساقط الشعر ضئيلة، لكن يمكن أن يحدث ذلك عند ارتداء قبعة غير مناسبة لحجم الرأس، مثل القبعة شديدة الضيق يمكن أن تقلل من تدفق الدم إلى بصيلات الشعر وفروة الرأس، ما قد يؤدي إلى تساقط الشعر.

2-الثعلبة
تحدث ثعلبة الشد عندما يكون هناك توتر متكرر على جذور الشعر، يمكن أن تسحب قبعة بيسبول الشهيرة للرجال أو قبعة صغيرة ضيقة شعرك كل يوم، ما يؤدي إلى الإصابة بثعلبة الشد إذا كنت ترتديها باستمرار، تتضمن العلامات التالي:
-ترقق الشعر في الجزء العلوي من الرأس.

-البقع الصلعاء.
-تساقط الشعر.
-احمرار أو تورم في فروة الرأس.


يوضح أطباء الجلدية أنه دائمًا ما ينمو الشعر من جديد، إذا استمرت الثعلبة لفترة طويلة جدًا، يمكن أن تسبب ثعلبة الشد ضررًا دائمًا لبصيلات الشعر وتؤدي إلى تساقط الشعر بشكل لا رجعة فيه.


طرق الوقاية من مخاطر ارتداء القبعة يوميًا بالصيف


-اختيار القبعة المناسبة
يوصي أطباء الأمراض الجلدية باختيار قبعة مناسبة لحجم الرأس، يجب ألا تكون ضيقة جدًا وتكون مريحة وفضفاضة لتمنح الشعر وفروة الرأس مساحة للتنفس، وفرص أكبر لتدفق الدورة الدموية لبصيلات الشعر.


-نظافة القبعة
ترتدي القبعة نفسها كل يوم تقريبًا، أو على الأقل بضع مرات في الأسبوع، لذا يجب غسل القبعة مرة واحدة على الأقل في الأسبوع، ارتداء قبعة متسخة يمكن أن يؤدي إلى فروة الرأس المتهيجة والحكة، بالتالي يؤثر في النهاية على صحة الشعر.


-استراحة من القبعة
تسبب القبعات في تساقط الشعر، حاول أخذ استراحة من ارتداء واحدة كل يوم أو ارتدائها لفترة زمنية أقصر، إذا كنت تعانين من ترقق الشعر، من غير المرجح أن يكون السبب هو القبعة، لكن خذ إجازة من تغطية رأسك ولاحظ ما إذا كان أي شيء قد تغير.

 

الكونسلتو الطبي

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