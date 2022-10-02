أضرار الحليب النباتي على الصحة

الوكيل الإخباري - يتشابه طعم الحليب النباتي كثيراً مع ذلك الحليب الذي اعتدناه، المعتمد على مصادر حيوانية بالأصل، وقد شهدت السنوات الأخيرة انتشاراً كبيراً للحليب النباتي، ونما سوقه بشكل هائل، لكن هل يحمل هذا النوع من الحليب ذات الفوائد والقيمة الغذائية التي نرجوها من شربنا للحليب؟ بكل تأكيد لا يمكن أن يخلو الحليب النباتي من قيمة غذائية تفيد أجسامنا، لكن علينا أن نعي أن له جوانب مظلمة كثيرة سنتحدث عنها، ومن أبرزها:

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- كثير السكر والكربوهيدرات

أشارت منظمة الصحة العالمية، عام 2017، إلى ضرورة الحذر من السكر المعدل المضاف للمشروبات المصنعة، لتفادي تسوس الأسنان، وحسب عدد من الدراسات الحديثة فإنه يجب الانتباه إلى الآثار السلبية للسكر المضاف الموجود في بدائل الحليب النباتية.

- لا مغذيات

يخلو الحليب النباتي من المغذيات تماماً، رغم أنه مصنوع من مواد تحمل قيمة غذائية عالية، وقد فسرت كلية الزراعة والدراسات البيئية بجامعة ماكجيل، قبل أربعة أعوام، هذا الأمر، وبينت أن هذا النوع من الحليب تنشط به مكونات مضادة لامتصاص المعادن والفيتامينات وغير قابلة للذوبان في الماء، مثل حمض الفيتيك الذي لم تثبت سوى آثاره السلبية على صحة الإنسان، وهو موجود في لبن الشوفان والصويا والكاجو، وكذلك حمض الالليكتين الموجود في لبن الصويا والسوداني والفاصوليا، ومركب السابونين الموجود في لبن الشوفان والصويا والفاصوليا.

- ينتج تلوثاً ميكروبياً

حذرت مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها من أن هذا النوع من الحليب، رغم أنه يبدو آمناً للاستهلاك البشري، فإنه ينتج تلوثاً ميكروبياً، ويخلف بكتيريا "الأمعائيات"، و"كرونو باكتر ساكازاكي"، التي تسبب العدوى الانتهازية التي قد لا تصيب سوى أصحاب الجهاز المناعي الضعيف، من الأطفال وكبار السن والمرضى، وتشكل تهديداً على حياتهم.

زهرة الخليج

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