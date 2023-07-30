أضرار غير متوقعة لمبيض القهوة

الوكيل الإخباري- يستيقظ البعض في الصباح الباكر على كوب من القهوة، لتحسين المزاج واستقبال اليوم بمزيد من الطاقة والحيوية، لكن قد يتحول هذا الكوب إلى كارثة صحية إذا أضفت مبيض القهوة .



نستعرض في السطور التالية، حقيقة أَضرار وضع مبيض القهوة واحتمالية تسببه في الإصابة بالسرطانات.





قالت الدكتورة نهلة عبد الوهاب، استشاري التغذية العلاجية ورئيس قسم البكتيريا والمناعة بمستشفيات جامعة القاهرة، إن البعض يستخدمون مبيض القهوة كبديل للحليب، من أجل تفتيح لون القهوة والاستمتاع بمذاق أفضل.



وأضافت عبد الوهاب، أن مبيض القهوة يحتوي على مواد حافظة ومنبهات وحبيبات تتسبب في ترسب الحصوات على الكلى.



أضرار تناول مبيض القهوة؟

أكدت استشاري التغذية العلاجية، ورئيس قسم البكتيريا والمناعة في مصر ، أن مبيض القهوة يحتوي على العديد من الأضرار التي تلحق بالجسم، موضحة أن هذه الأضرار هي:



- زيادة الوزن.



- الإصابة بالسكري النوع الثاني.



- الإصابة بالحساسية للأشخاص الذين أجسامهم قابله للتحسس.



- تعب وانتفاخ في القولون.



- ترسبات على الكلى.



- حصوات على الكلى.



- قد تسبب مبيضات القهوة السرطانات، لأنها تحتوي على كم هائل من المواد الحافظة.



الطريقة الصحيحة لشرب القهوة

وشددت على عدم استعمال مبيض القهوة، ويفضل استبداله بالحليب، أو احتساء القهوة دون أي اضافات، للاستفادة من مضادات الأكسدة الهائلة بها ورفع قدرة المناعة على مواجهة الأمراض.

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