لمرضى السكري .. تعرف على الكمية المناسبة من الشاي والقهوة يوميًا

الوكيل الإخباري- القهوة أو الشاي من أبرز المشروبات التي تحتوي على الكافيين، ويتمتعان بشعبية كبيرة في مختلف الفئات العمرية، حيث أن الهدف الرئيسي من شربهما تحسين الحالة المزاجية والمساعدة على التركيز خلال ساعات العمل.



نستعرض في السطور التالية، تأثير كل من القهوة والشاي على مرضى السكري

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تأثير الكافيين على مرضى السكري

قال الدكتور أحمد أنور، استشاري أمراض السكر والغدد الصماء، إن القهوة والشاي من المشروبات التي تحتوي على الكافيين، موضحا أن القهوة تحتوي على كمية أكبر من الشاي.



وأضاف أنور، أن الكافيين بشكل عام يتسبب في زيادة حرق نسب السكر في الدم، موضحًا أن مريض السكري من الممكن أن يحتسي الشاي أو القهوة بشرط ألا يزيد عن كوبين في اليوم كحد أقصى، وبالتحديد 300 مللي جرام على مدار اليوم بشكل كامل.



كما أن شرب الكافيين من الممكن أن يساعد على تقليل مخاطر الإصابة بالسكري من النوع الثاني.



تحذير لمرضى السكري عند تناول الشاي أو القهوة

حذر استشاري أمراض السكري والغدد الصماء، من إضافة السكر الأبيض إلى الشاي أو القهوة، ناصحًا أن يتم تناولهما دون إضافة أي سكريات.



الكونسلتو الطبي