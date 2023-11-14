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الثلاثاء، 14-11-2023 02:12 م

أضرار لا تتوقعها للإفراط في استخدام الملينات

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الوكيل الإخباري - يلجأ الكثير من الأشخاص إلى استخدام الأدوية الملينة بمجرد الشعور بالإمساك، من أجل استعادة القدرة على التبرز، والتخلص من الأعراض المزعجة التي تشمل الانتفاخ وغازات البطن.

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المخاطر الصحية للاستخدام المفرط للملينات


1- الإسهال
يمكن أن يؤدي استخدام الملينات بشكل مفرط إلى عدم الراحة في الجهاز الهضمي، والغازات، والإسهال.
ويمكن أن يؤدي تعاطي الملينات أيضًا إلى تهيج المستقيم، بسبب أن البراز المائي يثقل كاهل أنسجة المستقيم بالسوائل، وهو ما يمكن أن يؤدي إلى زيادة خطر العدوى والنزيف أثناء حركات الأمعاء.


2- الجفاف الشديد
تقوم الملينات بإزالة الماء والسوائل الأخرى من الجسم، مما قد يؤدي بدوره إلى الجفاف، وتشمل أعراض الجفاف ضعف العضلات، والدوخة، والعطش، وعدم القدرة على التبول، والبول الداكن، والارتباك، وجفاف الفم، وفي الحالات الشديدة، يمكن أن يؤدي الجفاف إلى الموت.


3- خلل في المحلول الكهربائي
الاستخدام المفرط للملين يمكن أن يعطل توازن الشوارد، مثل البوتاسيوم والصوديوم والكالسيوم في الجسم.


4- الإمساك المزمن
مع مرور الوقت، يمكن أن يؤدي الاستخدام المفرط للملينات إلى جعل الإمساك أكثر حدة، لأن الملينات تعمل على إرهاق الجهاز الهضمي، مما يقلل تدريجيًا من قوة العضلات والإشارات العصبية، وهو ما يمكن أن يؤدي إلى إبطاء تقلصات العضلات الهضمية.

5- زيادة خطر الإصابة بالتهابات المسالك البولية
الجفاف المزمن الناتج عن الاستخدام المفرط للملينات يمكن أن يزيد من خطر الإصابة بالتهاب المسالك البولية عن طريق تركيز المواد الكيميائية في البول.


الكونسلتو 

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