السبت 05-02-2022
الوكيل الاخباري

المغرب.. مؤشرات تظهر أن الطفل ريان لا يزال حيا

الامانة: جميع الطرق والأنفاق والجسور في عمّان سالكة

دعوات لتأجيل الأقساط البنكية والتحوط خوفاً من الانكماش

الأرجنتين تسدد فوائد بـ 370 مليون دولار لصندوق النقد الدولي

الوهادنة : من غير المنطقي التفكير بتمديد عطلة المدارس

المياه:المنخفض الجوي الأخير رفد السدود بنحو (2) ملايين م3

1250 حالة إسعافية خلال 24 ساعة

التربية: ملتزمون ببدء دوام الطلبة في 20 شباط وجاهيا

تراجع ملموس في إصابات كورونا المسجلة بالسعودية

الأرصاد تُطلق تحذيرات مهمة للمواطنين

السبت، 05-02-2022 02:16 م

نصائح للحفاظ على صحتك النفسية خلال الحمل

pregnant-2-79


الوكيل الإخباري - الحمل حدث سعيد، لكنه يحمل جوانب مرهقة ومزعجة، مثل الأعراض المزعجة، والتوتر بسبب الخوف على الجنين أو القلق من الولادة وغيرها، علاوة على الهرمونات التي تتلاعب بجسدك ومشاعرك، لذا فإن صحتك النفسية خلال الحمل تكون هشة، وبحاجة إلى حمايتها.

اضافة اعلان

نصائح تساعدك في الحفاظ على صحتك النفسية أثناء الحمل :

 

1- ممارسة الرياضة بانتظام
ممارسة الرياضة تسهم في تحسين حالتك النفسية، كما أنها تمد جسدك بالطاقة، وتحسّن صحتك عموماً.
فقط احرصي على استشارة طبيبك لاختيار رياضة مناسبة للحمل ولحالتك الصحية.

 

2- تواصلي مع سيدات حوامل
التواصل مع سيدات حوامل أخريات يشعركِ أنكِ لستِ وحدك، ويشعركِ بالدعم، ويُكسبك خبرات من تجارب حقيقية.

 

3- قضاء وقت مع الأصدقاء
اخرجي مع صديقاتك، أو استقبليهن في منزلكِ، واقضي معهن وقتاً لطيفاً يشعركِ بالراحة والسعادة والدعم.

 

4 - احصلي على الرعاية الذاتية
اذهبي إلى منتجع صحي واحصلي على جلسة تدليك، واهتمي ببشرتك وشعرك، سوف يسهم جمالك في رفع حالتك المعنوية وإبقائك سعيدة وممتنة.

 

5 - تناولي الطعام الصحي
الطعام الصحي يمدك بالطاقة دون آثار جانبية مزعجة أو أضرار على المدى البعيد أو زيادة في الوزن، لذا احرصي على أن تكون وجباتك اليومية صحية ومتوازنة.

 

6- النوم الجيد
أكثر ما يصيبك بالمزاج السيئ ويجعلكِ سريعة الغضب هو النوم غير المنتظم، لذا احرصي على أن تحصلي على قسط كاف من النوم يومياً، واستثمري في شراء وسائد مريحة تساعدك في الحصول على نوم جيد وعميق.

 

7- تمارين التنفس
تمارين التنفس تساعدكِ على الاسترخاء وتترككِ بحالة نفسية جيدة وذهن صاف. ابحثي عن طرق لممارسة تمارين التنفس، وجربيها.

 

نواعم

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
ل

تجنبي منح طفلك الصغير السكريات المضافة.. لهذا السبب

18136695_401

خبير ألماني اللوز مفيد جدا للقلب

qewrfdscfv

حقائق حول الدماغ البشري

sddefault

فوائد نبات السلق على صحة الإنسان

رئيسة ما علاقة الخضروات الصليبية بالامراض السرطانية

تناول الخضروات الصليبية ومخاطر الاصابة بالسرطان

foods-to-avoid-during-pregnancy-1296x728-feature

تجارب الاجهاض والحمل وطرق الحمل بتوأم

أخبار متعلقة
1-pregnant-1-1

فوائد صحية مذهلة للحمل والولادة

أطعمة-ممنوعة-أثناء-الحمل-780x405

قائمة الأطعمة الممنوعة أثناء الحمل

133-214548-birth-defects-children-healthy-pregnancy-2

العيوب الخلقية لدى الأطفال..نصائح لحمل صحي

maiamcover005

أطعمة تعزز فرصك في الإنجاب