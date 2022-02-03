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الخميس، 03-02-2022 02:48 م

قائمة الأطعمة الممنوعة أثناء الحمل

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الوكيل الإخباري - حذرت مجلة "يونجه فاميليه" من تناول بعض الأغذية أثناء الحمل مثل السوشي والحليب الخام وحلوى "التيراميسو" المحتوية على بيض نيئ.

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كما تشمل قائمة المحظورات اللحوم التي لم يتم إنضاجها تماما أثناء الطهي. 

 

وعللت المجلة الألمانية المعنية بالأسرة والطفل ذلك بأن هذه الأغذية تحتوي على بكتيريا السالمونيلا والبلازميات السُمية، والتي ترفع خطر الإصابة بالتسمم، ما يشكل خطرا على الأم والجنين على حد سواء، بالإضافة إلى ارتفاع خطر حدوث ولادة مبتسرة أو إجهاض أو ولادة جنين ميت أو الإعاقات كفقدان السمع والإعاقة العقلية.

 

وشددت المجلة على ضرورة استشارة الطبيب فور ملاحظة بعض الأعراض، التي تدق ناقوس الخطر مثل الإسهال والغثيان والقيء وآلام البطن وارتفاع درجة حرارة الجسم والصداع الشديد.

 

العين الإخبارية 

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