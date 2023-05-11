الخميس 11-05-2023
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الخميس، 11-05-2023 01:10 م

أطعمة تؤثر على الاستفادة من الدواء.. تعرف عليها

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الوكيل الإخباري- أفادت رابطة الصيادلة الألمان بأن نوعية الطعام والشراب تؤثر بشكل مباشر على مدى الاستفادة من الدواء، وفي الوقت ذاته يمكن لبعض الأدوية التأثير بشكل مباشر على امتصاص بعض العناصر الغذائية من الطعام.

وأضافت الرابطة الألمانية بأن هذا قد يفسر عدم تأثير بعض الأدوية بشكل كافٍ، أو حتى ظهور آثار ضارة لها، وهو الأمر الذي يتطلب استشارة الطبيب المعالج أو الصيدلاني، ومن الأطعمة التي تؤثر بشكل كبير على تناول الأدوية ما يلي:

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الجريب فروت
يعتبر الجريب فروت من الأطعمة الغنية بالعناصر الصحية، لكنه يمكن أن يمنع تحلل العديد من المواد الطبية في الكبد، ونتيجة لذلك تبقى الكثير من المادة الفعالة في الدم، مما يؤدي إلى ظهور آثار جانبية، ومن هذه الأدوية بعض العقاقير المخفضة للكوليسترول أو حبوب منع الحمل.


القهوة والكولا ومشروبات الطاقة
يمكن للعديد من الأدوية أن تزيد من صعوبة تكسير الكافيين في الجسم وتزيد من تأثيره التحفيزي، كما أن له تأثير معاكس على الثيوفيلين، وهي المادة الفعالة في بعض أدوية أمراض الجهاز التنفسي مثل الربو ومرض الانسداد الرئوي المزمن، وهو ما يفسر أعراضاً جانبية مثل والأرق وعدم انتظام ضربات القلب لدى بعض الأشخاص.


منتجات الألبان والمياه المعدنية
تحتوي منتجات الألبان وكذلك بعض أنواع المياة المعدنية على الكالسيوم المهم للعظام، ومع ذلك فإنها تؤثر بشكل مباشر على المضادات الحيوية أو أدوية هشاشة العظام، وهو ما يقلل من فعالية الدواء، الأمر الذي يتطلب الفصل ما بين تناولهما بفترة كافية يحددها الطبيب، كما يلزم استشارة الطبيب لمعرفة الأطعمة المناسبة مع الأدوية، حيث قد تؤثر العناصر الغذائية الغنية بالدهون والبروتينات على الأدوية ومدى تأثيرها.

 

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