الطريقة السليمة للتعامل مع الشردقة أثناء تناول الطعام

الوكيل الإخباري- قال الدكتور أحمد جعيصة، مدرب الإسعافات الأولية في مصر ، إنه من الممكن أن يتعرض الشخص للاختناق جراء الشردقة عندما يعلق طعام أو شيء آخر في مؤخرة الحلق، مشيرًا إلى أنه قد يسد الجزء العلوي من القصبة الهوائية، فقد لا يتمكن الشخص من التنفس، مما يتسبب في الشعور بالألم.



وأضاف جعيصة، أنه من الممكن أن يصاب الشخص بضيق في التنفس أثناء أو مباشرة بعد استنشاق الطعام أو الشراب عن طريق الخطأ، مؤكدًا أن ذلك يسمى شفط مجرى الهواء، والذي يعني أن الطعام أو المشروبات أو اللعاب قد دخل إلى القصبة الهوائية أو جزء آخر من الجهاز التنفسي بدلًا من المريء الذي يؤدي إلى الجهاز الهضمي.



ولفت مدرب الإسعافات الأولية، إلى أن من الأخطاء الشائعة عند الاختناق بسبب الطعام شرب المياه، مشيرًا إلى إمكانية تقديمها بعد وقف السعال المتتالي.

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وأكد مدرب الإسعافات المتتالية، على أهمية الذهاب إلى المستشفى في حالة الانسداد الكلي لممر الهواء، مشيرًا إلى أنه يظهر في حالة عدم قدرة المصاب على الحديث أو حتى السعال.



وتابع جعيصة، أنه إذا كان الشخص المختنق غير قادر على التحدث أو إصدار أصوات أخرى فلن يتمكن من التنفس أيضًا، وسوف يلاحظ ازرقاقه، وهذه حالة طارئة تستدعي البدء بضربات البطن، والتي تُعرف أيضًا باسم مناورة هيمليك، وإذا أصبح الشخص في أي وقت فاقدًا للوعي، يجب البدء في الإنعاش القلبي الرئوي، من خلال الاتصال السريع بالطوارئ.



الكونسلتو الطبي

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