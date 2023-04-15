السبت 15-04-2023
الوكيل الاخباري

الجيش السوداني يتهم قوات الدعم السريع بمهاجمة قواعد عدة تابعة له

تجارة الأردن: الدفع الإلكتروني مشروع وطني مهم لتسهيل تدفق الأموال

الدفاع المدني: تعاملنا مع 872 حالة إسعاف خلال 24 ساعة الماضية

قوات الاحتلال تقتحم المسجد الأقصى

الأرصاد تكشف الحالة الجوية في عيد الفطر

السفير التركي يعبر عن تقديره لوقوف الأردن إلى جانب بلاده بعد الزلزال

الاحتلال يستهدف الصيادين شمال قطاع غزة

الاحتلال يشدد من إجراءاته العسكرية شمال شرق القدس

ارتفاع أسعار الذهب اليوم في الاردن

عطاءان لشراء 240 ألف طن من القمح والشعير

السبت، 15-04-2023 11:24 ص

الطريقة السليمة للتعامل مع الشردقة أثناء تناول الطعام

WhatsApp Image 2023-04-15 at 01.27.29


الوكيل الإخباري- قال الدكتور أحمد جعيصة، مدرب الإسعافات الأولية في مصر ، إنه من الممكن أن يتعرض الشخص للاختناق  جراء الشردقة عندما يعلق طعام أو شيء آخر في مؤخرة الحلق، مشيرًا إلى أنه قد يسد الجزء العلوي من القصبة الهوائية، فقد لا يتمكن الشخص من التنفس، مما يتسبب في الشعور بالألم.

وأضاف جعيصة، أنه من الممكن أن يصاب الشخص بضيق في التنفس أثناء أو مباشرة بعد استنشاق الطعام أو الشراب عن طريق الخطأ، مؤكدًا أن ذلك يسمى شفط مجرى الهواء، والذي يعني أن الطعام أو المشروبات أو اللعاب قد دخل إلى القصبة الهوائية أو جزء آخر من الجهاز التنفسي بدلًا من المريء الذي يؤدي إلى الجهاز الهضمي.

ولفت مدرب الإسعافات الأولية، إلى أن من الأخطاء الشائعة عند الاختناق بسبب الطعام شرب المياه، مشيرًا إلى إمكانية تقديمها بعد وقف السعال المتتالي.

اضافة اعلان


وأكد مدرب الإسعافات المتتالية، على أهمية الذهاب إلى المستشفى في حالة الانسداد الكلي لممر الهواء، مشيرًا إلى أنه يظهر في حالة عدم قدرة المصاب على الحديث أو حتى السعال.


وتابع جعيصة، أنه إذا كان الشخص المختنق غير قادر على التحدث أو إصدار أصوات أخرى فلن يتمكن من التنفس أيضًا، وسوف يلاحظ ازرقاقه، وهذه حالة طارئة تستدعي البدء بضربات البطن، والتي تُعرف أيضًا باسم مناورة هيمليك، وإذا أصبح الشخص في أي وقت فاقدًا للوعي، يجب البدء في الإنعاش القلبي الرئوي، من خلال الاتصال السريع بالطوارئ.

 

الكونسلتو الطبي

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
2159624

5 علامات تشير إلى نقص المغنسيوم في الجسم

20191030110917917

ألم هذا الجزء من الكتف علامة على هشاشة العظام !

3420561-507131113

دراسة صادمة حول فرشاة المكياج

The-15-most-important-signs-of-heart-attack-or-stroke

علامة تحذيرية للجلطة

وصفة-الكحك-السادة-وبالنوتيل

نصيحة هامة اعرفها قبل تناول كعك العيد

643919274c59b76c07196ba9

صيام شديد.. ما تأثير وجبة واحدة في اليوم على جسدك؟

أخبار متعلقة
7720481-382514729

ما مقدار زيادة الوزن الطبيعة سنوياً؟

2017_11_26_23_48_40_180

ما حقيقة أن معجون الأسنان يخفف ألم الحروق الجلدية ؟

202343164135735D

إذا أردت إفطاراً صحياً في رمضان اتبع هذه الخطوات

2023326183690MS

خطوات بسيطة لتجنب المشاكل الهضمية في رمضان

اطعمه

ما هو الطبق الصحّي المناسب خلال شهر رمضان؟

وج

وجع الرأس مع الصيام .. أسباب وطرق الوقاية