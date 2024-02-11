الأحد 11-02-2024
الوكيل الاخباري
 

الخارجية الفلسطينية: جريمة إعدام الطفلة هند تلزم الجنائية الدولية بتحمل مسؤولياتها

المواصفات والمقاييس: 1030 شكوى بقطاع المحروقات العام الماضي وإغلاق 11 محطة مخالفة

تراجع سعر الخيار في السوق المركزي اليوم مع واردات تبلغ 226 طناً

فصل الكهرباء عن مناطق في محافظتي الكرك والطفيلة غداً - أسماء

رسمياً.. الأردن والعراق يوقعان اتفاقية الربط الكهربائي

زلزال بقوة 4.4 درجة يضرب هكاري شرقي تركيا

تعرف على سعر اقتناء الليرة الانجليزية والرشادية بالأردن

تعرف على تكتيكات المقاومة خلال المرحلة الثالثة من التوغل البري الإسرائيلي

الدويري يكشف السيناريوهات الإسرائيلية المحتملة في مدينة رفح

108 ملايين دينار صادرات تجارة عمان الشهر الماضي

الأحد، 11-02-2024 10:37 ص

أطعمة تبقيك مستيقظا طوال الليل

main_image635e92c7dde12


الوكيل الإخباري - عادة ما يتم ربط الأرق وعدم القدرة على النوم بشرب القهوة، ولكن هناك الكثير من الأطعمة الأخرى التي تحتوي على الكافيين ويمكن أن تسبب الأرق.

ويمكن أن يكون للكافيين آثار ضارة مثل الصداع وزيادة القلق، لذلك قد يكون من المفيد إلقاء نظرة على المنشطات الموجودة في نظامك الغذائي. وفيما يلي مجموعة من الأطعمة التي يمكن أن تحرمك من النوم، بحسب صحيفة ذا صن البريطانية:

اضافة اعلان

 

1. الشوكولاتة الداكنة
على الرغم من الفوائد الصحية للشوكولاتة الداكنة، إلا أنه لا ينصح بتناولها قبل النوم. وتحتوي قطعة بوزن 100 غرام من الشوكولاتة الداكنة على حوالي 80 مليغرام من الكافيين.


وللمقارنة، تحتوي قطعة واحدة كاملة من شوكولاتة الحليب في المتوسط على 20 مليغرام من الكافيين، لكن شوكولاتة الحليب تحتوي على نسبة أعلى من السكر، لذلك لا يُنصح بتناولها قبل النوم.

 

2. الشاي
يحتوي كل من الشاي الأحمر والشاي الأخضر على مادة الكافيين الموجودة بشكل طبيعي في الشاي. ويحتوي كوب واحد من الشاي المخمر على حوالي 30 إلى 50 مليغرام من الكافيين. ومع ذلك، فإن كمية الكافيين ستختلف اعتماداً على مدى قوة الشاي الذي تتناوله.

 

3. المشروبات الغازية
لا يقتصر الضرر المحتمل لتناول المشروبات الغازية على ارتفاع نسبة السكر، بل يحتوي العديد من هذه المشروبات على كميات عالية من الكافيين أيضاً. لذلك لن يكون من الحكمة تناول عبوة من المشروبات الغازية في المساء أو العديد منها على مدار اليوم.

 

4. الآيس كريم
يعتبر الآيس كريم من الأطعمة المفضلة في الأيام الحارة، ويمكن أن تحتوي نكهات معينة من الآيس كريم على مادة الكافيين. ويقول اختصاصي التغذية روب هوبسون "يفضل اختيار آيس كريم بعيداً عن نكهة القهوة لأن القليل منه يمكن أن يحتوي على أكثر من 50 مليغرام من الكافيين". ومع ذلك، لا يقتصر الأمر على الآيس كريم بنكهة القهوة. فيمكن أن يحتوي آيس كريم الشوكولاتة أيضاً على مادة الكافيين المحفزة.

 

5. الحلويات
ينصح روب بالابتعاد عن الحلويات التي تحتوي على القهوة أو الشوكولاتة الداكنة، لأنها تحتوي على نسبة من الكافيين التي يمكن أن تسبب الأرق وقلة النوم.

 

6. حلوى النعناع
قد يكون تناول حلوى النعناع بعد العشاء منعشاً، ولكن قد تحتوي في بعض الأحيان على مادة الكافيين.

24

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة




 




 

 


 

إقرأ ايضا
2022_7_13_19_15_16_955

ما الإسعافات الأولية الصحيحة لحالات الحروق؟

2021_8_28_15_37_41_443

دراسة تكشف سبب خطورة الأطعمة المعالجة على الحمل

2019_10_19_11_12_40_242

نصائح للتغلب على كثرة التبول في فصل الشتاء

1662383012788821600

تدمر الكبد- عادات غذائية توقف عن فعلها

606188ed21c13

فوائد مذهلة يقدمها الخل لصحتك- تعرف عليها

WhatsApp-Image-2022-11-19-at-5.00.48-PM-16

أطعمة لا تتناولها صباحا- لهذا السبب

أخبار متعلقة
reso

7 عادات غذائية ضارة تعرضك للأرق

194836_0

الكثير من النوم ضار للدماغ مثل القليل!

6329858e4c59b7423a388c1b

هل الشاي يرفع ضغط الدم؟

GettyImages-878902238

ليس القهوة- إليك أفضل مشروب صباحي لصحتك

00010010

الشاي يطيل العمر.. لكن بهذه النسبة يومياً

image

دراسة تدعو لمنع الأطفال من تناول مشروبات الطاقة