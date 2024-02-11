أطعمة تبقيك مستيقظا طوال الليل

الوكيل الإخباري - عادة ما يتم ربط الأرق وعدم القدرة على النوم بشرب القهوة، ولكن هناك الكثير من الأطعمة الأخرى التي تحتوي على الكافيين ويمكن أن تسبب الأرق.



ويمكن أن يكون للكافيين آثار ضارة مثل الصداع وزيادة القلق، لذلك قد يكون من المفيد إلقاء نظرة على المنشطات الموجودة في نظامك الغذائي. وفيما يلي مجموعة من الأطعمة التي يمكن أن تحرمك من النوم، بحسب صحيفة ذا صن البريطانية:

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1. الشوكولاتة الداكنة

على الرغم من الفوائد الصحية للشوكولاتة الداكنة، إلا أنه لا ينصح بتناولها قبل النوم. وتحتوي قطعة بوزن 100 غرام من الشوكولاتة الداكنة على حوالي 80 مليغرام من الكافيين.



وللمقارنة، تحتوي قطعة واحدة كاملة من شوكولاتة الحليب في المتوسط على 20 مليغرام من الكافيين، لكن شوكولاتة الحليب تحتوي على نسبة أعلى من السكر، لذلك لا يُنصح بتناولها قبل النوم.

2. الشاي

يحتوي كل من الشاي الأحمر والشاي الأخضر على مادة الكافيين الموجودة بشكل طبيعي في الشاي. ويحتوي كوب واحد من الشاي المخمر على حوالي 30 إلى 50 مليغرام من الكافيين. ومع ذلك، فإن كمية الكافيين ستختلف اعتماداً على مدى قوة الشاي الذي تتناوله.

3. المشروبات الغازية

لا يقتصر الضرر المحتمل لتناول المشروبات الغازية على ارتفاع نسبة السكر، بل يحتوي العديد من هذه المشروبات على كميات عالية من الكافيين أيضاً. لذلك لن يكون من الحكمة تناول عبوة من المشروبات الغازية في المساء أو العديد منها على مدار اليوم.

4. الآيس كريم

يعتبر الآيس كريم من الأطعمة المفضلة في الأيام الحارة، ويمكن أن تحتوي نكهات معينة من الآيس كريم على مادة الكافيين. ويقول اختصاصي التغذية روب هوبسون "يفضل اختيار آيس كريم بعيداً عن نكهة القهوة لأن القليل منه يمكن أن يحتوي على أكثر من 50 مليغرام من الكافيين". ومع ذلك، لا يقتصر الأمر على الآيس كريم بنكهة القهوة. فيمكن أن يحتوي آيس كريم الشوكولاتة أيضاً على مادة الكافيين المحفزة.

5. الحلويات

ينصح روب بالابتعاد عن الحلويات التي تحتوي على القهوة أو الشوكولاتة الداكنة، لأنها تحتوي على نسبة من الكافيين التي يمكن أن تسبب الأرق وقلة النوم.

6. حلوى النعناع

قد يكون تناول حلوى النعناع بعد العشاء منعشاً، ولكن قد تحتوي في بعض الأحيان على مادة الكافيين.



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