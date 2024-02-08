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الخميس، 08-02-2024 12:59 م

7 عادات غذائية ضارة تعرضك للأرق

reso


الوكيل الإخباري - الأرق يعرضنا للكثير من المشكلات الجسدية والنفسية، ويقوم البعض بعادات غذائية ضارة على مدار اليوم، تؤثر بشكل كبير على جودة النوم وتسبب التعرض للأرق.

العادات الغذائية الضارة التي تؤثر على النوم

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1-تناول الكافيين قبل النوم
يعد الكافيين منبهًا طبيعيًا يمكن أن يسبب الأرق ويُؤخر النوم. لذلك، يجب تجنب تناول المشروبات الغنية بالكافيين مثل القهوة والشاي والمشروبات الغازية قبل النوم بـ 6 ساعات على الأقل.


2-تناول الأطعمة الحارة قبل النوم
يمكن أن تسبب الأطعمة الحارة حرقة المعدة وعسر الهضم، مما يؤثر على الراحة ويسبب صعوبة في النوم.


3-تناول الأطعمة الغنية بالدهون قبل النوم
تحتاج الدهون إلى وقت أطول للهضم، مما يسبب الشعور بالثقل وعدم الراحة في المعدة، مما يعيق النوم.


4-تناول السكريات المكررة قبل النوم
تسبب السكريات المكررة الموجودة في العصائر المعلبة والحلويات، ارتفاعًا سريعًا بمستويات السكر في الدم، ثم هبوطًا مفاجئًا، مما يؤثر على إيقاع الساعة البيولوجية ويسبب الأرق وصعوبة النوم ليلًا.


5-تناول وجبة كبيرة قبل النوم
يسبب تناول وجبة كبيرة قبل النوم الشعور بالامتلاء وعدم الراحة، نتيجة صعوبة عملية الهضم وهو ما يسبب الانتفاخ والغازات والشعور بعدم الراحة، وقد يؤدي ذلك لصعوبة الاسترخاء والنوم.


6-عدم تناول وجبة الإفطار
يؤدي عدم تناول وجبة الإفطار إلى انخفاض مستويات السكر في الدم، مما يسبب الشعور بالتعب والإرهاق، ويؤثر على جودة النوم.


7-عدم شرب الماء بكمية كافية
عدم حصول الجسم على كمية الماء اللازمة له، قد يسبب التعرض للجفاف، ويترتب على ذلك التعب والإرهاق والشعور بالأرق.

 

الكونسلتو 

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