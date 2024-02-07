الوكيل الإخباري - غالبًا ما يقلق مرضى الضغط المرتفع من تناول الشاي خوفًا من تأثيره على ضغط الدم، فهل يمكن أن يرفع مستوياته حقًا؟

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هل الشاي يرفع ضغط الدم؟

تعمل مضادات الأكسدة الموجودة في الشاي على استرخاء الأوعية الدموية، مما يساعد على خفض ضغط الدم.



وأظهرت الأبحاث أن تناول الشاي الأسود بانتظام كان مرتبطًا بانخفاض قدره 3.53 ملم زئبق في ضغط الدم الانقباضي وانخفاض بمقدار 0.99 ملم زئبق في ضغط الدم الانبساطي.



وتبين أن الشاي يمكن أن يساعد على خفض ضغط الدم، لاحتوائه على مركبين محددين يؤثران على نوع من البروتين، يسمى KCNQ5، الموجود في العضلات الملساء التي تبطن الأوعية الدموية.



يؤدي تنشيط هذا البروتين إلى استرخاء الأوعية الدموية، مما يؤدي إلى تدفق الدم بشكل أفضل، ومن ثم يخفض ضغط الدم.



يحتوي الشاي أيضًا على الثيانين، وهو حمض أميني ثبت أنه يخفض ضغط الدم لدى الأشخاص الذين يعانون من التوتر، مما يخفف من القلق.

كم كوب شاي يمكن تناوله في اليوم؟

أشارت دراسة سويدية تتبعت صحة 74,961 امرأة ورجل على مدى 10 سنوات إلى أن تناول 4 أكواب من الشاي الأسود يوميًا يرتبط بانخفاض خطر الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية.



وفي حال معاناة الشخص من الأنيميا أو حموضة المعدة أو ارتجاع المريء، فيفضل عدم تناول أكثر من كوبين في اليوم الواحد، وذلك بعد تناول وجبات الطعام بساعتين.

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