أطعمة تحتوي على الغلوتين

الوكيل الإخباري - الغلوتين هو مركَّب بروتيني يُوجد في عناصر غذائية متعددة مثل منتجات القمح، والشعير والحنطة، وقد يسبب أعراضاً في الجهاز الهضمي لدى بعض الأشخاص الذين يعانون من مرض الاضطرابات الهضمية، وهو اضطراب في المناعة الذاتية يهاجم فيه الجسم نفسه عن طريق الخطأ بعد التعرُّض للغلوتين، ويمكن أن يتسبب في تلف الأمعاء. وإذا كان تناول الغلوتين يجعلكِ تشعرين بعدم الارتياح؛ فقد يوصي الطبيب بفحص مرض الاضطرابات الهضمية.





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قد يكون تجنُّب الغلوتين تماماً أمراً صعباً؛ حيث يوجد في العديد من المكونات الشائعة التي تُضاف إلى الأطعمة والمشروبات، ولكن القمح هو المصدر الرئيسي للغلوتين في النظام الغذائي، وتشمل المنتجات التي أساسها القمح نخالة القمح ودقيق القمح، كما تشمل المصادر الأخرى له، الشعير والذرة وشراب الشعير والخميرة. في ما يلي بعض العناصر التي قد تحتوي على مكونات تحتوي على الغلوتين المضاف:

- الخبز: جميع أنواع الخبز المصنوع من القمح.

-المعكرونة: جميع أنواع المعكرونة المصنوعة من القمح.

- الحبوب: معظم أنواع الحبوب؛ ما لم يتم تصنيفها على أنها خالية من الغلوتين.

- المخبوزات: الكعك، البسكويت، المافن، فتات الخبز، والمعجنات.

- أطعمة الوجبات الخفيفة: الحلوى، المقرمشات، الأطعمة الجاهزة المعبأة مسبقاً، المكسرات المحمصة، الرقائق ذات النكهات، والمعجنات.

- الصلصات: صلصة الصويا، صلصة الترياكي، وصلصة الهويسين.

- المخللات وبعض صلصات السلطة.

وأسهل طريقة لتجنب الغلوتين هي تناول الأطعمة غير المصنَّعة المكوَّنة من عنصر واحد.

سيدتي