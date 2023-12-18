أطعمة تزيد خطر الإصابة بالزهايمر

الوكيل الإخباري - كشفت دراسة حديثة أن النظام الغذائي الغربي الذي يعتمد على اللحوم الحمراء والأغذية فائقة المعالجة يزيد خطر الإصابة بمرض الزهايمر.



ويظهر البحث الأنظمة الغذائية المفيدة في تقليل خطر الإصابة بالزهايمر. ووجد الفريق أن الأنظمة التي تعتمد أكثر على النباتات، مثل حمية البحر الأبيض المتوسط، والأنظمة الغذائية التقليدية في الصين، واليابان، والهند، تقلل هذا الخطر.

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وقال الباحثون إن عوامل الخطر هي ارتفاع استهلاك الدهون المشبعة، واللحوم، خاصة الحمراء مثل الهمبرجر والمشويات، والمصنعة، مثل النقانق، والأطعمة فائقة المعالجة.



وعلى سبيل المثال، تزيد اللحوم خطر الإصابة أكثر من غيرها بزيادة عوامل الخطر مثل الالتهاب، ومقاومة الأنسولين، والإجهاد التأكسدي، والدهون المشبعة.

وعرضت الدراسة، التي نشرت في مجلة مرض الزهايمر الأمريكية، أطعمة تحمي من المرض، مثل الفواكه، والخضروات الملونة، والبقول، والمكسرات، وأحماض أوميغا 3 الدهنية، والحبوب الكاملة.

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