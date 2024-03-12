هكذا يستعد مريض الصداع النصفي لشهر رمضان

الوكيل الإخباري - تدفع إصابة البعض بالصداع النصفي إلى اتباع أنماط حياتية وغذائية معينة، تساعد على الوقاية من النوبات، كانتظام مواعيد الإفطار وشرب القهوة، وكلما اقترب شهر رمضان يبدأ هؤلاء المرضى بالقلق من تغير هذه الأنماط خلال الصيام، وهو ما يجعل المريض أحياناً يتخلّف عن صيام الشهر كاملاً.



قلة السوائل ونقص السكر

وينقل موقع هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" عن العميد السابق لكلية الطب استشاري جراحة الدماغ والأعصاب الدكتور أحمد التميمي: إن احتمالات الإصابة بنوبات الصداع النصفي تتزايد في عددها وشدتها خلال شهر رمضان؛ بسبب قلة السوائل في الجسم، ونقص السكر بشكل كبير إلى جانب التوتر الشرياني، وانخفاض الكافيين، وهي أسباب قد تؤدي إلى زيادة في النوبات.



وينصح "التميمي" المرضى بمعرفة الأنماط الغذائية والحياتية التي يمكن اتباعها لتقليل الألم.



قلق الأيام الأولى من رمضان

وتوضح أخصائية التغذية العلاجية فاتن النشاش أن الأيام الأولى من شهر رمضان عادة ما تشكّل قلقاً لمرضى الصداع النصفي، بسبب الاختلاف المفاجئ في الأنماط الغذائية والحياتية، لذا فإنه ينبغي التمهيد قبل رمضان بنحو أسبوعين لمساعدة المرضى على تخفيف حدة النوبات ومباعدتها في الأيام الأولى.



تقليل القهوة وتأخير الإفطار

وتنصح "النشاش" المصابين بالصداع النصفي، بداية من تقليل كميات القهوة والمنبهات التي يستهلكها المصاب تدريجياً، حتى تصبح في حدها الأدنى عند بدء شهر الصيام، إلى جانب تقليل كميات القهوة كذلك، وتأخير موعد تناولها، وتأخير موعد الإفطار خلال الأيام السابقة لرمضان، وتقليل أي وجبات بينية أو خفيفة بين الوجبات الرئيسية خلال اليوم، والحفاظ على ترطيب الجسم بشكل مستمر عبر شرب كميات كافية من الماء، إلى جانب تحسين النوم وتعديله بما يتماشى مع رمضان.



نصيحة للمرأة

كذلك تنصح السيدات بتناول الأغذية الغنية بالمغنيسيوم الذي يساعد على نوم عميق واسترخاء الأوعية الدموية خلال وقبل الدورة الشهرية، وأبرزها الخضروات الخضراء، إلى جانب تناول أطعمة غنية بالأحماض الدهنية الجيدة والمتوفرة بالأسماك.



أما في حال شعور الشخص باحتمالية إصابته بنوبة للصداع، فنصحت بالابتعاد عن الأطعمة التي يمكن أن تحفز الصداع كالشوكولاته والألبان والأجبان تحديداً خلال وجبة السحور، وتعويضها بالنشويات المعقدة كالخبز الأسمر، والبقوليات كالفول والحمص والشوفان وخبز الشعير، وأي أغذية تحتوي على ألياف، والخضروات مع أغذية تحتوي على البوتاسيوم كالتمر والموز.



القدرة على الصوم

وتؤكد "النشاش" أن قدرة الشخص على الصوم من عدمه رهن للطبيب المعالج، حسب النوبات وتكرارها وشدتها، فمثلاً في حالات القيء المستمرّ المرافق للصداع يحتاج المريض للسوائل والماء.



فيما يؤكد "التميمي" أن المرضى الذين يصابون بنوبات بسيطة ومتباعدة ويمكنهم التعامل مع الألم يستطيعون الصوم بشكل طبيعي، لكنّ في حال تكرار النوبات وتزايد شدتها يوصي الأطباء المريض بتناول العلاجات والماء للتقليل من الألم.

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