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أطعمة صحية تحد من نسبة الكولسترول في الدم

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السبت، 06-07-2024 12:29 م

أطعمة صحية تحد من نسبة الكولسترول في الدم

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الوكيل الاخباري- زعمت أخصائية تغذية، أن بعض الأطعمة "تغير قواعد اللعبة" تماما في مجال تحسين نسبة الكوليسترول في الدم.

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على الرغم من أن الكولسترول ضروري للجسم، إلا أنه يمكن أن يصبح خطرا على الصحة عندما ترتفع مستوياته بشكل كبير، ما قد يؤدي إلى انسداد الشرايين وزيادة خطر الإصابة بالنوبات القلبية والسكتات الدماغية. 

ويعد تجنب ممارسة الرياضة وتناول الأطعمة الدهنية من بين الأسباب الرئيسية لارتفاع الكوليسترول، إلى جانب التدخين.

 

وقالت الأخصائية كورتني في منشور على حسابها في "تيك توك": "دعونا نتحدث عن الأطعمة التي يمكنها بالفعل تحسين مستوى الدهون عن طريق خفض الدهون الثلاثية ورفع مستوى الكوليسترول الجيد HDL. بدءا بالدهون الصحية، التي نحصل عليها من الأفوكادو والمكسرات والبذور، كما يحتوي البيض على المزيد من المغذيات الدقيقة، ما يؤدي إلى تحسين مستويات الكوليسترول في الدم".

وأضافت: "الألياف هي المفتاح لخفض مستويات الكوليسترول، وتعد الخضر الورقية واحدة من أغنى مصادر الألياف في النظام الغذائي. احرص على تناول ثلاثة حصص من الخضار الورقية يوميا".

 

 

 




 

 


 

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