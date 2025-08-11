حل جذري لمشكلة تؤرق مُستخدمي "آبل" منذ سنوات.. اليكم التفاصيل

الوكيل الإخباري- كشفت شركة آبل ضمن تحديثات نظام التشغيل القادم iOS 26 عن ميزة جديدة تُعالج واحدة من أكثر مشكلات مستخدمي آيفون إزعاجًا، وهي صعوبة إضافة جهات اتصال جديدة داخل المحادثات الجماعية.

في الأنظمة السابقة، كان يتطلب حفظ رقم جديد داخل مجموعة دردشة خطوات متعددة ومعقدة، خاصة في المجموعات الكبيرة مثل فرق العمل أو العائلة. أما الآن، ومع التحديث الجديد، أصبح بالإمكان إضافة جهة اتصال مباشرة من داخل المحادثة، عبر زر "Add Contact" يظهر بجوار رسالة الشخص غير المسجل.



الخطوة الجديدة تُلغي الحاجة إلى التنقل بين الشاشات أو حفظ الأرقام مؤقتاً، ما يُسهّل إدارة جهات الاتصال في المجموعات الكبيرة بطريقة أكثر سلاسة وفعالية.



وتأتي هذه الميزة ضمن تحسينات أوسع لتطبيق الرسائل، تشمل أيضًا جدولة الرسائل، تأثيرات نصية جديدة، ودعم معيار RCS الذي يُعزز التواصل مع أجهزة أندرويد.



حالياً، يتوفر iOS 26 بنسخته التجريبية للمطورين منذ 23 يوليو، ومن المتوقع إطلاقه رسميًا في سبتمبر المقبل بالتزامن مع إصدار طرازات آيفون الجديدة.