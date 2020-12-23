أطعمة غذائية لعلاج فعال وسريع لحرقة المعدة!

الوكيل الاخباري - تعتبر حموضة المعدة أو ارتداد حمض المعدة إلى المريء من المشاكل التي تواجه ملايين الأشخاص حول العالم وهي مزعجة جداً. ومن الممكن أن يسبب تفاقمها تناول بعض أنواع الطعام. لكن في المقابل من الممكن أن يؤدي تناول أنواع أخرى إلى معالجتها.

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ويذكر الخبراء في هذا الصدد شاي البابونج وينصحون بشرب كوب دافئ منه عند الشعور بالانزعاج لأنه يعمل على تهدئة المعدة.



كذلك يمكن الاستعانة ببيكربونات الصوديوم الذي يمكن أن يحد من ارتداد حمض المعدة الى المريء. ولهذا من المفيد مزج القليل منه مع كوب من الماء وشرب المزيج وخصوصاً عند المعاناة من عسر الهضم والنفخة والغثيان. لكن الافضل عدم فعل هذا بعد تناول الطعام مباشرة.



ومن المفيد أيضاً تناول نصف كوب من عصير ورق الصبار قبل 30 دقيقة من مواعيد الوجبات لأن هذا يحد من اضطرابات والالتهابات الجهاز الهضمي.



ويمكن جذر عرق السوس أن يشكل علاجاً لهذه المشكلة. ولهذا يجب اضافة بضع شرحات منه إلى كوب من الماء الساخن وترك الكوب يغلي على نار هادئة لمدة خمس دقائق على الأقل ثم تركه يبرد وشرب الماء مرة يومياً.

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