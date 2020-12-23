الأربعاء 23-12-2020
الوكيل الاخباري

قرارات حكومية هامة بشأن التأمين الصحّي وصرف الأدوية

مجلس النواب الليبي يفعّل قرار إسقاط عضوية 35 نائبا

ولي العهد يفتتح مستشفى ميداني في معان

توجيهات من رئيس الوزراء الى جميع الوزارات والمؤسسات الحكومية

تفاصيل جديدة حول الغاء الحظر الشامل يوم الجمعة

فقدان محفظة في عمان

خبر حكومي سار بشأن الرواتب

الدوريات الخارجية تضبط مركبات تسير بسرعات عالية

تجار في وسط البلد يعلنون عن إضراب مفتوح

بيان صادر عن وزارة التربية والتعليم

الأربعاء، 23-12-2020 03:18 م

أطعمة غذائية لعلاج فعال وسريع لحرقة المعدة!

علاج-الحرقان


الوكيل الاخباري - تعتبر حموضة المعدة أو ارتداد حمض المعدة إلى المريء من المشاكل التي تواجه ملايين الأشخاص حول العالم وهي مزعجة جداً. ومن الممكن أن يسبب تفاقمها تناول بعض أنواع الطعام. لكن في المقابل من الممكن أن يؤدي تناول أنواع أخرى إلى معالجتها.

اضافة اعلان

ويذكر الخبراء في هذا الصدد شاي البابونج وينصحون بشرب كوب دافئ منه عند الشعور بالانزعاج لأنه يعمل على تهدئة المعدة.


كذلك يمكن الاستعانة ببيكربونات الصوديوم الذي يمكن أن يحد من ارتداد حمض المعدة الى المريء. ولهذا من المفيد مزج القليل منه مع كوب من الماء وشرب المزيج وخصوصاً عند المعاناة من عسر الهضم والنفخة والغثيان. لكن الافضل عدم فعل هذا بعد تناول الطعام مباشرة.

ومن المفيد أيضاً تناول نصف كوب من عصير ورق الصبار قبل 30 دقيقة من مواعيد الوجبات لأن هذا يحد من اضطرابات والالتهابات الجهاز الهضمي.


ويمكن جذر عرق السوس أن يشكل علاجاً لهذه المشكلة. ولهذا يجب اضافة بضع شرحات منه إلى كوب من الماء الساخن وترك الكوب يغلي على نار هادئة لمدة خمس دقائق على الأقل ثم تركه يبرد وشرب الماء مرة يومياً.

 

لها

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
shutterstock_1668308833-780x470

أطعمة صحية على مرضى الكلى تجنبها !

34b6b05eba59c459e9a243be73c03633

لن تصدق.. تناول اليقطين يحميك من هذه الأمراض الخطيرة

714

5 علامات تحذرك من أن آلام ظهرك ناتجة عن الاصابة بكورونا !

الأناناس

هذه الأسباب ستدفعك لتناول الأناناس يومياً

فوائد-وأضرار-الصبار-للحامل

8 أمراض تعالج بثمرة الصبار

tbl_articles_article_15054_305c65753a0-7544-4c3e-bd86-cf472692963f

فوائد غير متوقعة لـ الذرة الصفراء خاصة لمرضى السكري

أخبار متعلقة
9998897935

تحذير هام من عادة شائعة قد تسبب الوفاة

181936-أعراض نقص البوتاسيوم من الجسم

مخاطر كبيرة لنقص البوتاسيوم في الجسم.. وهذه أعراضه

diabetes

5 إنذارات مبكرة تنبهك إلى 'السكري'

47-190815-tips-preventing-skin-aging_700x400

أطعمة تمنع ظهور آثار الشيخوخة

1036563727_0_0_1920_1039_1000x541_80_0_0_86cfba37fac0ff1c0867c61ca87eb310

احذروا مخاطر المكسرات النيئة

Young-woman-brushing-teeth

متى تنظف أسنانك صباحا؟ خبراء يحددون الوقت الأنسب