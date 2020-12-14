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الإثنين، 14-12-2020 12:21 م

5 إنذارات مبكرة تنبهك إلى 'السكري'

diabetes


الوكيل الاخباري - يعتبر الأشخاص الذين تزيد أعمارهم على 40 عاما أكثر عرضة لخطر الإصابة بداء السكري، بالإضافة إلى من يعانون زيادة الوزن.

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ويشدد أطباء على أن تشخيص الحالة مبكرا يعد أمرا بالغ الأهمية، حيث يمكن أن يتجنب المرضى بعض المضاعفات الخطيرة.


وقدم موقع "ويب طب" بعض الأعراض "البارزة"، التي تساعدك بشكل مبكر على معرفة ما إذا كنت مصابا بالسكري أم لا، وأبرزها:


- الجوع المستمر:
يعود سبب ذلك إلى عدم تنظيم كمية الغلوكوز التي تستخدمها خلايا الجسم للحصول على الطاقة، عندها يبدأ جسمك تلقائيا بالبحث عن مصادر وقود إضافية مما يسبب الجوع المستمر.


- زيادة التبول:
زيادة نسبة السكر في الدم تنشط عمل الكليتين التي تسعى للتخلص من النسبة الزائدة عن طريق البول، مما يؤدي إلى كثرة عدد مرات التبول.

 

- جفاف الفم:
وذلك لأن جسمك يفقد العديد من السوائل عن طريق التبول، مما يؤدي إلى حدوث الجفاف والعطش الشديد.


- ضعف النظر:
إذا أصبحت رؤيتك ضبابية وكنت تواجه صعوبة في التركيز وعدم القدرة على رؤية التفاصيل الدقيقة، فذلك يمكن أن يكون من أعراض ارتفاع مستويات السكر في الدم.


- التعب:
ارتفاع مستويات السكر في الدم يمنع الجسم من الاستجابة بشكل صحيح للإنسولين، وحتى الخلايا يصعب عليها امتصاص الغلوكوز في الدم، وهو ما يؤدي إلى الشعور بالتعب والإرهاق.

 

سكاي نيوز

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